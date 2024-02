Atinge milionul de euro! Cum face banii pe bandă rulantă concurenta de la ”Bravo, ai stil!”

Marisa Paloma este cunoscută publicului larg după ce a participat la emisiunea Bravo ai stil, show pe care l-a și câștigat. Tânăra putem spune că a dat lovitura după ce și-a deschis afacerea pe care o deține. Marisa, care este urmărită de peste 530 de mii de oameni pe Instagram, a ajuns să dețină o afacere care valorează enorm. La scurt timp după câștigarea concursului care i-a adus renumele de „Cea mai stilată femeie din România”, Marisa a decis să intre în industria de beauty. Astfel, bruneta și-a deschis un salon de înfrumusețare care i-a umplut conturile de bani. A urmat apoi deschiderea altor saloane, iar acum, cunoscuta influenceriță mai are puțin și atinge milionul de euro. Despre toate acestea ne-a vorbit Marisa Paloma într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Marisa Paloma spune totul despre afacerile care i-au rotunjit conturile

CANCAN.RO: Marisa, mă bucur tare mult să ne întâlnim la acest eveniment. Știu că a fost o zi plină și importantă pentru tine și felicitări!

Marisa Paloma: Mulțumesc tare mult! Am lansat site-ul. Este un eveniment pe care îl aștept de mai bine de patru ani și mă bucur că s-a înfăptuit. A fost o zi plină cu emoții.

CANCAN.RO: Are o semnificație ziua în care ați deschis pentru tine?

Marisa Paloma: Da, absolut. 20 este numărul meu norocos și numărul lui Liviu norocos. Pe 20 ne-am cunoscut, pe 20 s-a năcut el, m-am născut eu, sora mea, pe 20 am plecat în prima vacanță, pe 20 am lansat salonul. Deci 20 tind să cred că îmi poartă noroc.

(CITEȘTE ȘI: MOMENTE GRELE PENTRU MARISA PALOMA! BRUNETA ȘI ÎNTREAGA SA FAMILIE AU FOST INFECTAȚI CU COVID: „SUNTEM PRAF”)

CANCAN.RO: Cum merge afacerea?

Marisa Paloma: Foarte bine, au trecut deja patru ani de când am deschis. Lucrurile merg foarte bine pentru că deja avem o clientelă formată, o bază de cliente care ne aleg dincolo de orice alte saloane care ar apărea în piață. Bussiness-ul acesta pentru mine reprezintă mult, mă implic trup și suflet, 24 de ore din 24 în zilele în care pot. Investesc mult în fetele mele, mai ales pe departamentul de unghii acolo unde lucrurile evoluează și avansează de la un an la altul. Mă mândresc cu un bussiness înfloritor.

Uite franciza, nu este franciza! Marisa Paloma spune de ce s-a răzgândit!

CANCAN.RO: Se vede asta și ați crescut de la un an la altul. Am înțeles că vreți să francizați?

Marisa Paloma: Era o idee, dar necesită foarte mult efort. În plus, este vorba despre imaginea mea care este în joc. Va trebui să am oameni care să verifice fiecare franciză care se va oferi pentru că fiind numele meu acolo, nu pot risca să existe o altă calitate decât cea pe care o livrăm noi în mod constant. În egală măsură, forța de muncă din România este din ce în ce mai slabă. Nu mă refer că nu sunt oameni, ci că nu mai sunt la fel de competenți cum erau odată. Investesc în oameni încă de la început. În același timp, nu sunt absurdă, sunt dispusă să investesc în oameni din prima, fără să îmi promită ceva angajatorul respectiv, doar să simt că merită și mi se pare un om de caracter.

CANCAN.RO: Cât de mult te-a ajutat faptul că erai cunoscută și aveai o anumită notorietate când ai deschis afacerea?

Marisa Paloma: Mult, poate chiar cel mai mult. Văd tinere care vor să-și deschidă saloane, pe care le îndrum în măsura în care pot și apoi îmi spun că le este greu să își găsească oameni, să țină bussinessul pe picioare, le este greu să se ocupe de promovare și de marketing. Mult, ar fi urât din partea mea să spun că nu m-a ajutat aspectul ăsta. Și asta le spun și fetelor care mă întreabă ce să facă. Faceți ceva ce faci mai bine decât alții sau nu face nimeni, dă-le un nume și mergi mai departe. În ziua de azi ai posibilități multe, important este să ai dorință și să ai curaj. Oamenii din ziua de azi nu prea mai riscă, nu au curajul de a începe tocmai din frica de a nu eșua.

( ACCESEAZĂ ȘI: CE EFORTURI A FĂCUT ALEXANDRU OGICĂ PENTRU A O CUCERI PE LARISA UDILĂ. INFLUENCERIȚA L-A DAT DE GOL. „ȘI-A VÂNDUT MULTE HAINE, A FĂCUT NIȘTE…”)

De unde îi vin mai mulți bani vedetei: Instagram sau afacere?

CANCAN.RO: Câștigi mai mult din afacere sau din Instagram?

Marisa Paloma: Să știi că aici lucrurile se balansează. Sunt luni în care câștig mult mai bine din activările mele online și se întâmplă fix în lunile mai slabe de salon. Am noroc că luni cu câștiguri slabe la salon sunt puține. Câștigurile sunt pe acolo.

CANCAN.RO: Știu că după emisiunea Bravo ai stil se oferea o carieră în televiziune, ai lucrat și ca reporter. Regreți că nu ai continuat pe drumul acesta?

Marisa Paloma: Nu regret, eu am decis să stopez acel proiect în momentul în care am lansat prima mea colecție de haine. Practic acela a fost momentul în care am început să evoluez.

CANCAN.RO: A făcut milionul de euro Marisa Paloma sau urmează?

Marisa Paloma: Cred că urmează să-l facem anul acesta mai mult ca sigur.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.