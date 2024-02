Ce eforturi a făcut Alexandru Ogică pentru a o cuceri pe Larisa Udilă. Influencerița l-a dat de gol. „Și-a vândut multe haine, a făcut niște…”

Larisa Udilă se poate declara împlinită pe toate planurile, căci se bucură de un succes colosal în viața profesională. Personal, lucrurile merg la fel de bine. Larisa iubește același bărbat de nouă ani, pe Alexandru Ogică. Ea și soțul ei sunt un exemplu pentru multe cupluri, reușind împreună să construiască totul pas cu pas: de la avere, la o familie fericită. Iar împlinirea supremă a venit atunci când a apărut pe lume băiețelul cuplului, Milan, care acum are doi ani și jumătate. Și, dacă am vorbit despre relația influenceriței, Larisa a spus pentru CANCAN.RO cum a cucerit-o soțul său. Vedeta a făcut dezvăluiri la care mulți nu se așteaptă.

Larisa Udilă are, ca orice femeie frumoase, pretenții ridicate. Însă, din fericire pentru ea, l-a găsit pe bărbatul care îi îndeplinește toate dorințele. Recent, influencerița a vorbit despre partea mai puțin știută din relația lor. Dacă acum lucrurile merg ca pe roate, la început, Alexandru Ogică a făcut eforturi mari pentru a o da pe spate pe bruneta care i-a picat cu tronc.

Larisa, despre soțul său: „S-a chinuit să-mi cumpere un inel. Nu-și permitea atunci”

„Cel mai frumos cadou pe care l-am primit de la Ogi a fost inelul de logodnă. Am plâns când mi l-a dat. Știu că s-a chinuit mult să mi-l cumpere, atunci nu avea o situație financiară cum avem acum și totuși mi-a luat un inel de logodnă foarte scump. Pentru vremurile de atunci nu își permitea un inel cu diamante atât de mari, dar a făcut niște eforturi serioase. Eram și mici atunci, aveam vreo 20 de ani. Știu că și-a vândut multe haine, a făcut niște eforturi mari” , a dezvăluit Larisa pentru CANCAN.RO.

Da, poate că vă gândiți deja că Larisa Udilă este tare norocoasă. Are un soț care o iubește nespus, dar și o mamă care îi este alături la orice pas. „Nu am decis să plecăm nicăieri de Ziua Îndrăgostiților. Am ales un restaurant în zona de nord unde o să mâncăm ceva bun. Nu prea suntem noi cu cluburi și localuri de genul. Nu am fost niciodată fani cluburi, nici înainte de a-l avea pe Milan.

O să plecăm din martie pentru că avem multe de făcut. Aș fi vrut să fiu acasă de Dragobete. Mai avem treburi pe acasă și vrem să le rezolvăm, dar la noi tot apar plecări în ultim moment. Sunt în scop profesional. Milan rămâne cu mama mea când suntem plecați. Părinții lui Ogi sunt în Giurgiu, din acest motiv mai mult stă mama când vrem să plecăm. Este non stop lângă noi”, a mai dezvăluit vedeta.

Și pentru că tot are parte de ajutor, am fost curioși dacă Larisa se mai gândește la un copil. Răspunsul a fost cât se poate de clar. „Momentan nu ne gândim la un copil. Nu aș face niciodată avort, dar nu sunt pregătită acum. Încerc pe cât posibil să evit în momentul acesta să rămân însărcinată”, a precizat aceasta pentru CANCAN.RO.

Larisa Udilă și Alexandru Ogică sunt deciși să plece definitiv din țară: „Ne-am muta oricând!”

Larisa Udilă este foarte apreciată în online, fiind urmărită de peste 500 de mii de oameni pe Instagram. Proiectele profesionale curg gârlă, iar bruneta a avut oportunități de a lucra constant ca model și în străinătate. Acum, influencerița a dezvăluit că ea și soțul își doresc să facă pasul definitiv și să plece din România, asta doar dacă vine oportunitatea așteptată: „Noi ne-am dorit în fiecare an să ne mutăm din țară, dacă se ivește oportunitatea, vom pleca. În Dubai ne-ar plăcea cel mai mult să ne mutăm, dar nu vrem neapărat acolo. Ne-am muta din țară oricând, dar să avem o oportunitate mai bună decât aici. Vrem să fim bine amândoi profesional și atunci facem acest pas” , a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

