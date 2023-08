Larisa Udilă, momente de panică în vacanță! Soțul brunetei a ajuns de urgență la spital: ”Nu putea respira”

Larisa Udilă și partenerul său au plecat cu familia într-o binemeritată vacanță. Doar că în urmă cu doar câteva ore, totul s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru aceștia după ce Alexandru Ogică a ajuns, de urgență, la spital. Într-un videoclip publicat de brunetă pe pagina sa de Instagram, fostul fotbalist apare cu o mască de oxigen pe față. Tânăra a explicat ce s-a întâmplat cu acesta și de ce a ajuns pe mâinile medicilor.

Larisa Udilă a mers în vacanță alături de soțul ei, Alexandru Ogică, fiul lor, Milan, și părinții fostului fotbalist, în Grecia. Concediul a fost unul de vis, până la un moment dat, când partenerul brunetei a început să se simtă rău.

CITEȘTE ȘI: FOSTA CONCURENTĂ DE LA BRAVO, AI STIL!, TRANSFORMARE MIRACULOASĂ DUPĂ CE A NĂSCUT: SECRETUL LARISEI UDILĂ: PAC, PAC ȘI A SLĂBIT 25 DE KG!

Pe rețelele de socializare, fosta concurentă de la Bravo si stil! a postat un videoclip în care soțul ei este în spital. Alexandru Ogică a făcut o alergie puternică, nu mai putea respira, motiv pentru care a avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Bruneta, dar și socrii acesteia s-au speriat teribil, dar în cele din urmă, totul s-a terminat cu bine.

„Nu am știut până astăzi că Ogi este alergic. Cel mai grav este că suntem și cu părintii lui în vacanță și imaginați-vă doar ce au simțit când l-au văzut că nu mai poate respira. Am tratat mereu alergiile cu superficialitate. Problema este că dacă nu le cunoști și mănânci ce nu trebuie ele pot fi fatale. Abia aștept să ajungem acasă, să își facă analizele, să aflăm la ce este alergic. Nimeni nu ne-a spus aici, doar i-au făcut hemoleucograma, perfuzii cu cortizon și l-au stabilizat.

Acum este forte bine, ne-am speriat rău de tot. Soacra mea plângea, socrul meu era șocat… noroc că ne-a ajutat Ruby cu o salvare privată. Au venit în 5 minute și ne-au dus imediat la spital când au văzut cât de umflată este uvula (omulețul din gât). L-au văzut 3 medici au spus că este normal să reacționeze așa pentru că este vorba despre o alergie și sunt destul de periculoase, dar este pe mâini bune. Nu îmi vine să cred că s-a terminat totul cu bine. Mi-a stat inima în loc!”, a povestit Larisa Udilă în mediul online.

Larisa Udilă: „Nu am plătit absolut nimic”

Momentul de panică prin care a trecut a făcut-o pe Larisa Udilă să își aducă aminte de o altă situație nefericită cu care s-a confruntat. Anul trecut când a fost în vacanță în Turcia, tânăra a ajuns de urgență cu fiul său la spital. Atunci, vedeta a întâmpinat câteva probleme pentru că nu avea o asigurare medicală, însă și-a învățat lecția, iar de această dată a plecat pregătită în concediu.

„Cei care mă urmăriți de mai mult timp știți deja că acum 1 an și jumătate am ajuns cu Milan la spital în Turcia și am avut probleme cu faptul că nu am avut asigurare medicală. De atunci, ne plătim anual cea mai full asigurare medicală. Acum pentru că am avut asigurare nu am plătit absolut nimic. Sfat: să aveți asigurare medicală când plecați din țară!”, a mai povestit bruneta.