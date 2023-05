După sarcină, Larisa Udilă a încercat diferite diete pentru a scăpa de kilogramele în plus, dar nimic nu a ajutat-o să obțină rezultatele la care se aștepta. Din fericire, cunoscutul influencer a primit ajutor din partea prietenei ei, Alina Dumitru, fostă finalistă Bravo ai stil, sezonul 3, care este și fondatorul magazinului Neira, cel mai cunoscut magazin de articole modelatoare, de peste 7 ani.

„Corsetul chiar face minuni dacă este purtat zilnic, maximum 8 ore. Alături de o dietă echilibrată și sport, acesta ajută la diminuarea poftei de mâncare, susținerea corectă a spatelui în timpul antrenamentelor, dar ajută și la modelarea taliei. Corsetul poate fi purtat imediat după sarcină, dacă nașterea este naturală, și la două luni de la nașterea prin cezariană. Corsetul îți schimbă viața! Am hotărât să aduc acest produs pe piață în 2015, pentru că mă luptam cu kilogramele în plus pe fond de stres. Simțeam întotdeauna nevoia să mănânc. Lucrurile s-au schimbat după ce am folosit corsetul și mă bucur pentru că, de-a lungul anilor, am reușit să ajut mii de femei să ajungă la silueta dorită”, a spus Alina Dumitru, fondatoarea Neira.

Cele două finaliste ale emisiunii Bravo ai stil au lansat colecția LARISA UDILA x NEIRA shapers

După ce a văzut rezultate minunate obținute în urma acestui corset, purtat ca la carte, și, urmând dietele de la Elena Fedorcan, nutriționist, Larisa a hotărât, împreună cu Alina, să creeze o linie de lenjerie intimă modelatoare, dedicată oricărui tip de corp, ce modelează silueta și oferă susținere. Lenjeria poate fi purtată sub orice ținută, fiind practic invizibilă. Larisa Udilă a testat produsele luni în șir și anul trecut, în noiembrie, cele două finaliste ale emisiunii Bravo ai stil au lansat colecția LARISA UDILA x NEIRA shapers, una dintre cele mai iubite colecții de costume modelatoare, la momentul actual, din România.

„Sunt extrem de mândră de colecția noastră! Produsele sunt foarte apreciate de femeile din România și mereu avem sold out, indiferent cât de multe articole aducem, iar acest lucru mă face să fiu foarte fericită și să lucrăm în continuare la noi modele. Avem în plan, de asemenea, o colecție minunată de costume de baie pentru această vară”, ne-a mai spus fondatoarea brandului de costume modelatoare.

„Mă bucur mult că am descoperit aceste corsete modelatoare. Cu ajutorul lor și disciplinei am reușit să scap de 25 de kilograme după sarcină. După ce am văzut rezultatele, mi-am dorit să le pot veni în ajutor femeilor din România, pentru că acum, în postura de mamă, văd altfel provocările pe care le duc femeile după naștere. Am avut multă răbdare cu mine în acest proces și mă bucur că am fost și înconjurată de oameni alături de care să obțin rezultate. Sunt mândră de colecția realizată împreună cu Alina, pentru că misiunea noastră este de a reda stima de sine femeilor după naștere și de a lupta împotriva kilogramelor nedorite”, a spus Larisa Udilă.

