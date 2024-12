Cum arată vila lui Fuego. Ce a făcut artistul cu piscina din curte? „Nu are obiceiul să...”

Paul Surugiu, cunoscut de public drept Fuego, a ales să lase agitația din București în urmă și să se mute într-un loc liniștit. Artistul și-a construit o vilă impresionantă în satul Bălteni, județul Ilfov, într-o zonă retrasă, înconjurată de natură. Locuința sa, departe de ochii curioșilor, este un refugiu ideal, cu acces la lac, grădină mare și o bucătărie de vară.

Deși casa sa pare desprinsă din reviste, artistul recunoaște că nu petrece mult timp acasă, fiind mereu pe drumuri din cauza proiectelor profesionale. Nu are obiceiul să rămână mult în vila sa, însă a avut grijă ca fiecare detaliu al acesteia să fie bine gândit.

CITEȘTE ȘI: Delir la concertul lui Fuego de la Sala Palatului! Câte zeci de mii de euro a costat doar scenografia impresionantă

Un detaliu aparte al casei este piscina interioară, pe care Fuego a transformat-o într-un dressing spațios. Această decizie a fost influențată de colecția impresionantă de costume de scenă ale artistului, care numără peste 500 de piese, multe dintre ele fiind creații unicat realizate de designeri celebri.

„Am acasă peste 500 de costume de scenă, jumătate din ele nu pot să le mai port, pentru că, în ani, m-am mai împlinit. Am desființat piscina din casă și am făcut dressing. Am nenumărate costume pe care nu mai pot să le port, dar, în timp, vreau să devină o expoziție permanentă. Asta la 70 de ani, când o să am fundația mea și o să am și un muzeu cu toate creațiile mele, cu toate distincțiile, cu toate discurile de aur și cu toate costumele populare pe care le-am strâns în 30 de ani, cu colecția mea de pictură”, a explicat Fuego în cadrul unui podcast găzduit de Mara Bănică.