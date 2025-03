Așa s-a scris ISTORIA! Legendarul Cristian Gațu, dezvăluiri în premieră despre cum a trecut prin furcile morții la JO 1972 și cum l-a pedepsit pe Gigi Becali

Legendarul Cristian Gațu este invitatul ediției cu numărul 2 al reportajelor „ALTCEVA CÂNDVA”, găzduite de podcastul „Altceva cu Adrian Artene”. Considerat un ”Hagi al handbalului”, el a vorbit despre tilurile mondiale obținute de România la masculin, și-a amintit despre relația cu fostul prim-ministru comunist Ion Gheorghe Maurer, dar și cu alte înalte oficialități ale regimului Ceaușescu. De altfel, fostul mare handbalist a rememorat episodul cutremurător de la J.O. din 1972 de la Munchen, când teroriștii au însângerat Satul Olimpic, dar și despre privatizarea Stelei de către George Becali.

„Consider că nu avem voie să lăsăm praful să se așeze peste istorie, de aceea am decis ca în fiecare săptămână să readucem în prezent povești, întâmplări, fapte, oameni, care înseamnă ceva pentru perioada de timp pe care o trăim. Pentru această săptămână, am purtat o discuție consistentă cu domnul Cristian Gațu, fost handbalist român care a făcut parte din lotul ”naționalei” devenite campioană mondială in 1970 și 1974 și care a fost medaliată cu argint olimpic la Montreal 1976 și cu bronz olimpic la München 1972. Te invit să privești această, îmi place să spun, lecție dintr-o bucată de istorie.”, declară Adrian Artene.

EPISODUL COMPLET:

Așa s-a scris ISTORIA! Cristian Gațu, despre titlurile mondiale și amintiri cu prim-ministrul Maurer

Cine este Cristian Gațu:

Cristian Gațu este un fost handbalist român care a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, campioană mondială în 1970 și 1974, medaliată cu argint olimpic la Montreal 1976 și cu bronz olimpic la München 1972. Pe vremea când era legitimat la Steaua București, Gațu a câștigat zece titluri nationale, iar in 1977 a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

Timp de 18 ani, între anii 1996 și 2014, Cristian Gațu a fost președintele Federației Române de Handbal. În 2000 i-a fost acordat Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de ofițer, din 2006 este cetățean de onoare al Bucureștiului, iar în 2007 a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea) în retragere.

