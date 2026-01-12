De ce nu trebuie sa plătim cu cardul. Răspunsul experților

Plata cu cardul este nelipsită în zilele noastre și a reușit să câștige în fața cashu-ului, asta pentru că este mult mai confortabilă pentru clienți și este mult mai rapidă. Ei bine, specialiștii ne explică de ce ar trebui să evităm această modalitate de a achita un bun. Toate detaliile în articol.

Cu toate că indiferent de metoda pe care alegem să o folosim pentru a achita o plată (cash sau card) suma este aceeași, există aspecte care influențează comportamentul cumpărătorului și îi aduc dezavantaje pe viitor.

De ce nu trebuie sa plătim cu cardul

Mai exact, specialiștii spun că au studiat comportamentul a peste 11.000 de persoane care aleg să facă plata cu cardul. Concluzia? Studiul publicat în Journal of Retailing în anul 2024 arată faptul că plata cu cardul de credit determină oamenii să cheltuie mai mult decât ar face-o dacă ar plăti cu bani cash.

Analiza făcută în cele 71 de cercetări a demonstrat că există o corelație între plata electronică și tendința de a cheltui mai mult atunci când achiziționăm ceva. Specialiștii atrag atenția plata cu cardul de credit nu aduce schimbări majore în comportament, dar efectul este „semnificativ”.

„Ușurința cu care plătești cu cardul îi poate face pe consumatori să cheltuiască fără să se gândească și să cumpere lucruri de care, în realitate, nu au nevoie.”, a explicat Richard Whittle, economist la Salford Business School, pentru BBC.

Imaginați-vă că efectul psihologic al momentului când apropii cardul pentru a plăti nu este același cu cel al momentului în care observi vizual cum portofelul se golește de bancnote. Mai exact, nimănui nu îi place să dea bani din mână de multe ori, astfel că plata în numerar îi poate descuraja pe oameni de la cumpărături fără rost.

