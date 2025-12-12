Generația care nu mai folosește bani cash pentru cumpărături. Motivul neașteptat pentru care preferă să plătească cu cardul

Generația Z tocmai a mai pus un obiect pe lista lor de „not cool”: banii cash. Pentru tinerii din epoca digitală, bancnotele sunt în 2025 la fel cum era faxul în 2005, ceva ce folosesc doar cei care nu țin pasul cu vremurile.

Un nou studiu arată că tinerii de 20 și ceva de ani fac alergie la banii fizici, considerându-i „cringe” sau “penibili”, mai pe românește. Potrivit Harris Poll, comandat de Cash App, 53% dintre Gen Z folosesc bani fizici doar ca ultimă soluție, probabil când le moare bateria de la telefon sau au probleme cu cardul, conform Ny Post.

Cercetătorii au analizat opiniile a 2.080 de americani pentru a vedea cine mai îndrăznește să atingă bancnotele „învechite”. Rezultatul? Aproape nimeni sub 30 de ani. Tinerii preferă cardul, telefonul, orice în afară de ceva care se poate împături, rupe sau, mai rău, pierde.

Banii fizici, noul inamic al generației Z

Mai mult, 29% dintre tinerii Generației Z cred că oamenii care încă mai plătesc cu bani cash sunt „rupți de realitate” sau pur și simplu „cringe”. Se pare că nici măcar dolarul nu mai e imun la disprețul Zoomer-ilor. Bancnotele, odinioară respectate, sunt acum la fel de demodate ca niște colanți purtați în public sau mesajele care se termină cu „LOL”. Dar, ca să fim corecți, snobismul nu e singura explicație. Tinerii susțin că aplicațiile îi ajută să nu risipească bani aiurea. De fapt, studiul arată că 54% dintre membrii Gen Z cheltuie mai impulsiv când au bani fizici la ei, comparativ cu atunci când au doar cardul sau telefonul.

Iar surpriza cea mai mare e că tinerii, deseori criticați că „nu știu să-și gestioneze banii”, chiar își pun bani deoparte. Cam 46% au fond de urgență, 39% caută siguranță financiară, 37% economisesc pentru experiențe (festivaluri și city-break-uri „intagramabile”), 34% cheltuie bani pe gadgeturi scumpe și produse de firmă, 36% visează la marea mutare din casa părinților (într-o bună zi). În concluzie, pentru Gen Z, a spune „nu” risipei înseamnă a spune „nu” banilor cash. Owen Jennings, șef la Block Inc., compania-mamă Cash App, spune că misiunea lor e să ofere tinerilor „un mod accesibil de a-și vedea fondurile crescând”.

„Pe măsură ce independența financiară a adolescenților crește în economia de astăzi, ne străduim să fim soluția de banking digital care nu doar că se potrivește stilului lor de viață actual, ci evoluează odată cu obiectivele lor financiare”, a explicat Jennings.

„Oferindu-le dobânzi mari la economii, le punem la dispoziție adolescenților o modalitate solidă și accesibilă de a vedea cum le cresc fondurile și le încurajăm obiceiuri financiare sănătoase, care îi vor ajuta pe termen lung, și după ce ajung la maturitate.”

