Greșeala fatală pe care marile branduri o fac și îi costă milioane! Răspunsul stă chiar în reclamele pe care nu le vezi

Americanii între 45 și 60 de ani se pregătesc să dea banii pe cadouri, gadgeturi și vacanțe în acest sezon, dar brandurile îi ignoră cu desăvârșire. Deși sunt generația cu cea mai mare putere de cumpărare și influențează atât părinții, cât și copiii, Gen X nu apare aproape deloc în reclamele marilor companii.

Conform The New York Times, Kerry Johnson, spre exemplu, tocmai a împlinit 50 de ani și se aștepta să primească o reclamă la un city break, un smartwatch șmecher, ceva în ton cu vibe-ul ei. În schimb, primul anunț publicitar pe care l-a primit a fost la un dispozitiv medical.

Practic, brandurile au pus-o deja pe lista de așteptare la azil.

„Nu suntem chiar atât de bătrâni!”, spune ea, revoltată.

În timp ce mallurile se golesc și retailerii se vaită că n-au trafic, Gen X stă cu banii pregătiți. Doar că toți par prea ocupați să flateze adolescenții care nici măcar nu știu ce e un card de credit.

Paradoxul suprem e că 72% dintre cei din generația X spun că vor cheltui masiv de sărbători — mult peste tinerii pe care brandurile îi mângâie zilnic pe creștet.

Gen X e generația sandwich: încă își cresc copiii adulți, își îngrijesc părinți, plătesc ratele tuturor și tot mai au energie să cumpere gadgeturi, vacanțe, bilete la concerte și cadouri pentru jumătate de arbore genealogic.

Și totuși, oamenii de marketing îi ignoră cu desăvârșire. Conform NY Times, în aproape 300 de teleconferințe ale companiilor americane s-a vorbit despre Gen Z până la epuizare. În timp ce Gen X abia dacă a fost menționată de 40 de ori.

Pe lângă asta, doar 5% din bugetele pentru influenceri sunt direcționate către Gen X, deși 92% dintre ei sunt pe social media zilnic și aproape o treime sunt pe TikTok, unde postează, râd, dansează și cumpără.

„Suntem generația uitată”, spune Tom McGee, CEO al unei mari organizații de retail.

O greșeală care costă miliarde – la propriu

Retailerii habar nu au ce ratează. În următorul deceniu, Gen X va primi 1,4 trilioane de dolari pe an din moșteniri. În plus, ei sunt loiali brandurilor, mai ales când acestea ating nostalgia anilor ’80–’90.

Mulți dintre ei, precum avocata Julie Murphy (53 de ani), preferă să ofere experiențe, în loc de cadouri: Disney, Broadway, bilete de avion, pe care dă cam 1.000 de dolari pe an. Dar nicio reclamă nu i se adresează.

“E ca și cum nimeni nu are nevoie de banii mei”, spune ea.

Beth Peters (46 de ani) păstrează tradiția cumpărăturilor de Black Friday la mall, ceva de neînțeles pentru copiii ei Gen Z, care cumpără doar online: „Suntem nostalgici. Vrem lucruri care ne aduc aminte de copilărie.”

Kerry Johnson speră ca măcar un brand să creeze ceva pentru generația ei: „Încă influențăm cultura. Suntem destul de tineri ca să ne pese.”

În concluzie, generația X are tot ce ar putea spera un retailer: resurse, dorință și apetit pentru cumpărături. Ce lipsește? Reclamele dedicate lor. Iar această neatenție de marketing s-ar putea transforma într-un cost real pentru branduri.

