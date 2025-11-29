Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele

În urmă cu 20 de ani, vedetele noastre arătau „altfel”. Mult ALTFEL. Dacă azi defilează cu machiaj perfect, piele fără pori și ținute de zici că tocmai au coborât de pe covorul roșu de la Cannes, în urmă cu două decenii situația era puțin mai diferită. Și prin „puțin”, ne referim la coafuri improvizate, jeanși cu talie minusculă, sprâncenele subțiri ca un fir de ață (pentru generația Z, așa era „cool” atunci) sau extensiile care nu prea cooperau. CANCAN.RO a alcătuit un TOP care sigur îi va teleporta pe nostalgici în „vremurile de glorie”.

Să fim foarte sinceri, transformările prin care au trecut vedetele din showbiz-ul autohton sunt absolut spectaculoase. Unele celebrități par că au descoperit elixirul tinereții, altele ar putea jura că nu sunt ele în fotografii și mai există o categorie care nu uită de unde au plecat. Chiar dacă și-au „rebranduit” complet imaginea și au evoluat își aduc aminte cu bucurie cum arătau atunci când apăreau pentru prima dată în lumina reflectoarelor.

Vedetele românești în cele mai savuroase apariții din arhivă

Dacă există cineva care nu a ratat niciodată ocazia să își surprindă fanii, aceea este fără doar și poate Loredana Groza. Artista a părut întotdeauna că știe ce face chiar și în perioada în care purta o coafura scurtă, blondă. Zâmbetul am putea spune că e neschimbat, mare, luminos și vibe-ul care poate scoate pe oricine din depresie. Nu putem să trecem așa ușor peste outfit-ul pe care-l purta în fotografie: cizmele negre, înalte, adaugă aerul acela de divă rock care merge la un concert sau mai degrabă la o întâlnire secretă cu designerii consacrați ai vremii.

Pe lângă diva supremă, în topul nostru din acest sfârșit de weekend și-au mai făcut loc și alte nume importante din lumea mondenă. Așa că, dacă sunteți curioși să vedeți cum arătau vedetele noastre în urmă cu 20 de ani nu rămâne de făcut decât să accesați GALERIA FOTO si să le analizați pe: Anna Lesko, Nicoleta Luciu, Alina Chivulescu, Monica Bîrlădeanu, Adela Popescu, Oana Zăvoranu, Andreea Bănică, Gina Pistol, Anca Țurcașiu, Lili Sandu, Andreea Berecleanu, Elena Gheorghe, Andreea Raicu, Cristina Spătar, Andreea Marin, Cream, Andreea Bălan, Giulia Anghelescu, Adriana Petrescu, Delia Matache, Adriana Bahmuțeanu, Claudia Pătrășcanu și Julia Jianu, Oana Ioniță, Denisa și Raluca Tănase (Bambi), Carmen Brumă, Andreea Esca, Loredana Groza, Anda Adam, Daniela Crudu și Andra Măruță.

