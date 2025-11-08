Atenție! Intră în acțiune 40 de vedete care au încins imaginația pe nisipul fierbinte. Sandra Mutu, „Mama Natură” sau Bianca Drăgușanu, tălpile la control!

Când vine vara, chiar și cele mai elegante vedete renunță la pantofii cu toc, la podiumuri sau la luminile puternice ale studiourilor pentru a se bucura de soare, mare și nisipul fierbinte. Divele authtone au fost surprinse astfel în ipostaze naturale, unde se vede dacă pedichiura e de „revistă” sau mai neglijentă, o ocazie perfectă pentru un top 40 al vedetelor cu „tălpile la control”. Să vedem, așadar, cum stau acestea la capitolul picioare fine și naturalețe… CANCAN.RO vă oferă imagini în exclusivitate.

Soare, nisip fierbinte și valuri blânde, combinația perfecta pentru o zi la plajă, dar și pentru o privire „critică” asupra tălpilor vedetelor autohtone! Unele au pedichiuri perfecte, demne de o reclamă, altele preferă farmecul unei zile lungi la plajă, cu urme de nisip pe călcâie.

Fie că se bronzează pe șezlong, se plimbă pe malul mării sau dansează desculțe în nisipul fierbinte, divele noastre arată însă că frumusețea adevărată nu stă doar în machiaje perfecte ci și în atitudine și naturalețe.

Top vedete cu tălpile la control: Monica Orlanda e în frunte

Partenera lui Alin Cocoș, Monica Orlanda, s-a instalat în fruntea acestui top. Nisipul nu o deranjează, ba chiar îi completează look-ul sexy. Elegantă și rafinată, aceasta pare desprinsă dintr-un editorial de modă chiar și când stă pe șezlong. Vedeta TV, Geanina Ilieș, o secondează cu brio. Pedichiură fină, piele bronzată și o atitudine senină, perfectă pentru o zi sub soare.

Mădălina Ghenea, elegantă chiar și desculță

În ceea ce o privește pe Mădălina Ghenea, și ea pe podium în top, actrița emană eleganță chiar și desculță. Iar tălpile ei, chiar dacă pline de nisip, ar putea fi parte dintr-o reclamă, fără îndoială.

Câteva cuvinte și despre vedeta Antenei 1, Ramona Olaru, sufletul oricărei plaje, prin zâmbetul molipsitor și picioare gata pregătite pentru dans. O altă colegă de-a sa din trust, Alina Pușcaș, se ală și ea în top. Soarele pare să-i prindă bine, iar pedichiura e impecabilă. Și ea este, fără îndoială, o apariție rafinată chiar și cu picioarele goale. Între cele două se află Ioana Tamaș, sportivă și tonică, ce pare gata să alerge pe nisipul fierbinte. Tălpile ei spun tot: grijă pentru orice detaliu și multă disciplină.

Daniela Crudu sau Bianca Drăgușanu?

Topul continuă cu Lora, o dovadă vie că poate fi strălucitoare chiar și în slip, pe nisipul fierbinte și Ioana Filimon, fostă miss, actuală regină a relaxării. Nu lipsesc nici Cristina Ștefania, Alina Eremia sau Roxana Vancea. Ultima, pregătită pentru un show de înot sincron, cu grijă și grație până la tălpi.

În ceea ce o privește pe Ilinca Vandici, o altă prezență din topul nostru, nu doar televiziunea o iubește, ci și soarele! Pozează natural, fără stres, iar tălpile ei arată ca scoase dintr-un clip de vară.

Alte două dive autohtone, cândva colege de platou, ca și asistente TV, Daniela Crudu și Bianca Drăgușanu nu au nevoie de pantofi ca să fie în centrul atenției.

„Mama natură” la propriu

Iar Roxana Ionescu chiar e „mama natură” la propriu. Tălpile curate completează perfect tabloul verii trecute. În top se mai află și alte nume consacrate ale showbiz-ului autohton, pe care le veți descoperi accesând întreaga galerie foto. În concluzie, vedetele autohtone sunt conștiente că farmecul verii stă în naturalețe. Și că frumusețea adevărată începe acolo unde te simți bine, chiar și desculță!

