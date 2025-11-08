Acasă » Exclusiv » Atenție! Intră în acțiune 40 de vedete care au încins imaginația pe nisipul fierbinte. Sandra Mutu, „Mama Natură” sau Bianca Drăgușanu, tălpile la control!

Atenție! Intră în acțiune 40 de vedete care au încins imaginația pe nisipul fierbinte. Sandra Mutu, „Mama Natură” sau Bianca Drăgușanu, tălpile la control!

De: Dumitru Cristian 08/11/2025 | 23:40
Atenție! Intră în acțiune 40 de vedete care au încins imaginația pe nisipul fierbinte. Sandra Mutu, „Mama Natură” sau Bianca Drăgușanu, tălpile la control!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
68 poze
Vezi galeria foto

Când vine vara, chiar și cele mai elegante vedete renunță la pantofii cu toc, la podiumuri sau la luminile puternice ale studiourilor pentru a se bucura de soare, mare și nisipul fierbinte. Divele authtone au fost surprinse astfel în ipostaze naturale, unde se vede dacă pedichiura e de „revistă” sau mai neglijentă, o ocazie perfectă pentru un top 40 al vedetelor cu „tălpile la control”. Să vedem, așadar, cum stau acestea la capitolul picioare fine și naturalețe… CANCAN.RO vă oferă imagini în exclusivitate.

Soare, nisip fierbinte și valuri blânde, combinația perfecta pentru o zi la plajă, dar și pentru o privire „critică” asupra tălpilor vedetelor autohtone! Unele au pedichiuri perfecte, demne de o reclamă, altele preferă farmecul unei zile lungi la plajă, cu urme de nisip pe călcâie.

Fie că se bronzează pe șezlong, se plimbă pe malul mării sau dansează desculțe în nisipul fierbinte, divele noastre arată însă că frumusețea adevărată nu stă doar în machiaje perfecte ci și în atitudine și naturalețe.

Top vedete cu tălpile la control: Monica Orlanda e în frunte

Partenera lui Alin Cocoș, Monica Orlanda, s-a instalat în fruntea acestui top. Nisipul nu o deranjează, ba chiar îi completează look-ul sexy. Elegantă și rafinată, aceasta pare desprinsă dintr-un editorial de modă chiar și când stă pe șezlong. Vedeta TV, Geanina Ilieș, o secondează cu brio. Pedichiură fină, piele bronzată și o atitudine senină, perfectă pentru o zi sub soare.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

Mădălina Ghenea, elegantă chiar și desculță

În ceea ce o privește pe Mădălina Ghenea, și ea pe podium în top, actrița emană eleganță chiar și desculță. Iar tălpile ei, chiar dacă pline de nisip, ar putea fi parte dintr-o reclamă, fără îndoială.

Câteva cuvinte și despre vedeta Antenei 1, Ramona Olaru, sufletul oricărei plaje, prin zâmbetul molipsitor și picioare gata pregătite pentru dans. O altă colegă de-a sa din trust, Alina Pușcaș, se ală și ea în top. Soarele pare să-i prindă bine, iar pedichiura e impecabilă. Și ea este, fără îndoială, o apariție rafinată chiar și cu picioarele goale. Între cele două se află Ioana Tamaș, sportivă și tonică, ce pare gata să alerge pe nisipul fierbinte. Tălpile ei spun tot: grijă pentru orice detaliu și multă disciplină.

Daniela Crudu sau Bianca Drăgușanu?

Topul continuă cu Lora, o dovadă vie că poate fi strălucitoare chiar și în slip, pe nisipul fierbinte și Ioana Filimon, fostă miss, actuală regină a relaxării. Nu lipsesc nici Cristina Ștefania, Alina Eremia sau Roxana Vancea. Ultima, pregătită pentru un show de înot sincron, cu grijă și grație până la tălpi.

În ceea ce o privește pe Ilinca Vandici, o altă prezență din topul nostru, nu doar televiziunea o iubește, ci și soarele! Pozează natural, fără stres, iar tălpile ei arată ca scoase dintr-un clip de vară.

Alte două dive autohtone, cândva colege de platou, ca și asistente TV, Daniela Crudu și Bianca Drăgușanu nu au nevoie de pantofi ca să fie în centrul atenției.

„Mama natură” la propriu

Iar Roxana Ionescu chiar e „mama natură” la propriu. Tălpile curate completează perfect tabloul verii trecute. În top se mai află și alte nume consacrate ale showbiz-ului autohton, pe care le veți descoperi accesând întreaga galerie foto. În concluzie, vedetele autohtone sunt conștiente că farmecul verii stă în naturalețe. Și că frumusețea adevărată începe acolo unde te simți bine, chiar și desculță!

(NU RATA: TOP 50 SEXY – VEDETE CARE O “ARD” ÎN CELE MAI NEOBIȘNUITE POZIȚII. ANTONIA & GINA PISTOL, AȘA CUM NU LE-AI MAI VĂZUT!)

(CITEȘTE ȘI: TOP 40 VEDETE CARE “O ARD” SEXY ȘI PE “TIMPURILE” GRELE. CINE IA POTUL? BIANCA DRĂGUȘANU, INNA, ANNA LESKO…)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!”
Exclusiv
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!”
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat”
Exclusiv
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat”
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!”
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!”
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ...
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat”
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos ...
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
Dacă vă întâlniți cu Lenuța Banu, sunați de urgență la 112! A dispărut fără urmă
Dacă vă întâlniți cu Lenuța Banu, sunați de urgență la 112! A dispărut fără urmă
Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr
Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr
Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii ...
Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Vezi toate știrile
×