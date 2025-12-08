Acasă » Știri » Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial

Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial

08/12/2025
Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial
Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025, angajații care primesc tichete de masă pot beneficia de o valoare maximă mai mare a acestor beneficii extrasalariale. Legea nr. 201/2025, publicată în Monitorul Oficial pe 28 noiembrie, introduce majorarea plafonului maxim de la 40,18 lei la 45 de lei pentru fiecare tichet. Modificarea reprezintă o ajustare oficială a limitei până la care angajatorii pot acorda bonuri de masă cu facilitățile fiscale prevăzute de legislația în vigoare.

Această schimbare survine prin modificarea Legii nr. 165/2018, actul normativ-cadru care reglementează biletele de valoare. Noua valoare maximă urmează să rămână aplicabilă nu doar pentru ultimele luni ale anului 2025, ci și pe întreg parcursul primului semestru din 2026, extinzându-și valabilitatea și în primele trei luni ale semestrului al doilea al aceluiași an, respectiv în lunile iulie, august și septembrie.

Deși actualizarea valorii maxime oferă angajatorilor posibilitatea de a crește nivelul tichetelor acordate personalului, aceasta nu implică în mod automat o ajustare pentru toți salariații. Firmele pot alege orice cuantum situat sub pragul de 45 de lei, în funcție de politicile interne și de situația bugetară proprie.

Ce presupune această modificare pentru companii și salariați

În practică, tichetele de masă rămân un beneficiu acordat opțional de angajatori. Legea nu impune obligația firmelor de a oferi aceste bonuri și nici de a le indexa automat atunci când valoarea maximă este majorată. Fiecare angajator stabilește cuantumul final, atâta timp cât acesta nu depășește limita stabilită de legislație.

Un aspect important este faptul că, în continuare, tichetele de masă pot fi acordate doar pentru zilele efectiv lucrate. Zilele de concediu de odihnă, concediu medical, absențe motivare sau nemotivate, precum și zilele libere legale nu sunt incluse în calculul numărului de tichete.

Pentru firme, bonurile de masă reprezintă o categorie de cheltuială considerată deductibilă la calculul impozitului pe profit, ceea ce le face un instrument atractiv pentru a sprijini angajații fără a crește costurile salariale brute. Aceste tichete beneficiază și de un tratament fiscal avantajos: nu sunt supuse contribuției la asigurările sociale (CAS) de 25% și nici contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) de 2,25%. Ele rămân însă impozitate cu 10% impozit pe venit, conform legislației aplicabile tuturor beneficiilor de acest tip.

Aplicare etapizată și impact așteptat în următoarele luni

Noua valoare maximă introdusă prin Legea nr. 201/2025 are un calendar clar de aplicare. Ea vizează:

  • drepturile aferente lunii noiembrie 2025 și ale lunii decembrie 2025;
  • lunile ianuarie – iunie din semestrul I al anului 2026;
  • lunile iulie, august și septembrie din semestrul al II-lea al anului 2026.

Prin stabilirea unui interval de valabilitate pentru noul plafon, autoritățile oferă predictibilitate atât companiilor, cât și angajaților. Firmele își pot organiza bugetele și politicile de resurse umane pe termen mediu, având claritatea cadrului legal până la finalul lunii septembrie 2026. De asemenea, extinderea perioadei de valabilitate permite angajatorilor să prevadă în planurile financiare modul în care pot folosi tichetele de masă ca instrument motivant, în funcție de nevoile interne.

