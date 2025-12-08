Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”

Dan Petrescu se află într-o situați critică din punct de vedere al sănătății! Marele antrenor și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a spus atunci că are nevoie de o pauză din cauza unor probleme de sănătate. Giovanni Becali a vorbit despre starea gravă în care se afla, de fapt, Petrescu la acea vreme. Toate detaliile în articol.

În lunile de după demisie, Dan Petrescu a fost ofertat de formații din Polonia și din Bulgaria, însă a refuzat fiecare ofertă. A refuzat și întoarcerea la CFR Cluj, semn că problemele sunt reale.

Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu

La scurt timp după demisia care a șocat pe toată lumea, Giovanni Becali a vorbit despre starea în care prietenul său bun se afla. El spunea că antrenorul slăbise îngrijorător de mult și că problemele de sănătate îl macină.

Cu toate astea, Becali nu renunțase la speranță și spunea la acea vreme că așteaptă zilele în care îl va vedea sănătos după tratament.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos. Dacă era sănătos, accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui. Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine! Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit”, a declarat Giovanni Becali în urmă cu o lună.

CITEȘTE ȘI:

Cine este soția lui Dan Petrescu, de fapt. Fostul fotbalist are 3 fete frumoase, dar care nu locuiesc în țară

Dan Petrescu, probleme grave de sănătate! Ce se întâmplă cu fostul antrenor de la CFR Cluj: „A slăbit 30 de kilograme