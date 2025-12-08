Un raton beat a ajuns viral pe TikTok, după ce a vandalizat un magazin. A dat gata romul, apoi a leșinat în toaletă

Un raton beat, o baie devastată și un magazin de băuturi luat prin surprindere, „eroul” serii a fost totuși eliberat teafăr înapoi în sălbăticie.

Un raton cu spirit de aventură și foarte însetat s-a strecurat prin tavanul unui magazin de băuturi din Ashland, Virginia, și a dat iama în rafturi ca un client care vrea să profite de promoții. Potrivit reprezentanților Virginia ABC, micul intrus „a făcut prăpăd” înainte să se prăbușească inconștient în baia magazinului.

Printre „victimele” serii s-au numărat: sticle de rom, moonshine, vodcă, whiskey cu aromă de unt de arahide și chiar un pic de lichior eggnog, perfect pentru sezonul de iarnă. „Whiskey-ul cu unt de arahide e excelent”, a spus purtătoarea de cuvânt Carol Mawyer. Ratonul pare să fi fost de aceeași părere.

Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice

Intrarea furtunoasă a animalului a activat sistemul de securitate, așa că poliția și echipa de protecție a animalelor au ajuns rapid la fața locului. Acolo, agentul responsabil l-a găsit pe raton cu fața în jos pe podeaua băii, complet doborât de cocktailul improvizat. Intrusul a fost ridicat cu grijă, pus într-o cușcă și transportat la un adăpost local, relatează New York Times.

Șeful Jeff Parker de la Protecția Animalelor din Hanover spune că mahmureala animalului „a durat cam o oră și jumătate”. Când s-a trezit, nu avea răni, probabil doar un regret amarnic.

Aventura ratonului a devenit virală

După ce și-a revenit spectaculos, ratonul a fost eliberat înapoi în sălbăticie, fără nicio altă consecință decât faima instantanee. Incidentul a adus în discuție și alte povești cu animale care descoperă alcoolul din întâmplare: păsări amețite de fructe fermentate, papagali bețivi care zboară haotic prin baruri sau chiar cimpanzei care „degustă” sevă fermentată în grup.

În comparație cu alți “bețivi” din sălbăticie, ratonul din Virginia pare un simplu amator. Cel puțin față de cei 100 si ceva de elefanți care au dat buzna într-o fabrică de bere indiană în 1974, călcând totul în picioare.

În orice caz, măcar pentru o noapte, acest raton a experimentat viața de “party animal” – la propriu.

