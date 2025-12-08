Blocurile din București rămân iar fără apă caldă și căldură. Peste 1.100 de blocuri, avariate. Zonele în care se fac lucrări

Circa 1.200 de blocuri și instituții din Capitală vor fi afectate în această săptămână de oprirea furnizării agentului termic, ca urmare a unor lucrări de reparație și modernizare pe rețeaua primară de termoficare.

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că intervențiile au durate diferite, în funcție de complexitatea și starea conductelor.

Zonele în care blocurile rămân iar fără apă caldă și căldură

Pe Șoseaua Iancului, lucrările la conducta Dn 200/500 mm impun oprirea agentului termic către nouă puncte termice, ceea ce afectează 109 blocuri. Intervenția are loc de luni dimineața până marți, ora 23:00.

Pe Șoseaua Pantelimon și strada Cristescu Dima, reparațiile la conducta Dn 400/500 mm duc la sistarea furnizării pentru șase puncte termice, adică 96 de blocuri, între luni dimineața și miercuri, ora 23:00.

Pe Bulevardul Lacul Tei, două tronsoane de conducte vor fi modernizate. Lucrările la conducta Dn 400 mm afectează nouă puncte termice (104 blocuri și o industrie), până miercuri seara. În paralel, modernizarea conductei Dn 400/600 mm oprește agentul termic pentru șase puncte termice (94 de blocuri), până joi, ora 23:00.

Pe Bulevardul Octavian Goga, reparațiile la conducta Dn 600 mm vor opri furnizarea către patru puncte termice (57 de blocuri), de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 23:00.

Pe Strada Liviu Rebreanu, lucrările la conducta Dn 600 mm afectează opt puncte termice (107 blocuri), între luni dimineața și marți seara.

Pe străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, reparațiile la conducta Dn 500 mm duc la oprirea agentului termic pentru șase puncte termice (129 de blocuri și doi agenți economici), de miercuri dimineața până vineri, ora 23:00.

Între strada Maria Tănase și bulevardul Șincai, dezafectarea provizoratului și montarea de vane de sectorizare în cadrul POIM – Lot 5 – Obiectiv 23 vor opri furnizarea către patru puncte termice (35 de blocuri), de luni până miercuri.

Pe strada Ion Iriceanu, reparațiile la conducta Dn 1100 mm vor afecta 11 puncte termice (228 de blocuri), de luni dimineața până vineri seara.

Pe străzile Luică și Toporași, lucrările de integrare a tronsoanelor noi de conductă Dn 800 mm, în cadrul POIM – Lot 4 – Obiectiv 19, vor opri agentul termic pentru apă caldă și căldură către 17 puncte termice (237 de blocuri și zece module), de marți până vineri, ora 23:00.

Pe Bulevardul Timișoara, reparațiile la conducta Dn 1000 mm vor fi realizate fără a afecta consumatorii, între luni dimineața și marți seara.

Termene și condiții de finalizare

Termoenergetica precizează că termenele de repunere în funcțiune sunt estimative și stabilite înainte de deschiderea șantierelor. Finalizarea lucrărilor depinde de gradul de degradare al conductelor și de complexitatea intervențiilor.

Această serie de lucrări face parte din programul de modernizare și reparație a rețelei de termoficare din București, menită să reducă avariile și să îmbunătățească eficiența sistemului centralizat de încălzire.

