Acasă » Știri » Blocurile din București rămân iar fără apă caldă și căldură. Peste 1.100 de blocuri, avariate. Zonele în care se fac lucrări

Blocurile din București rămân iar fără apă caldă și căldură. Peste 1.100 de blocuri, avariate. Zonele în care se fac lucrări

De: David Ioan 08/12/2025 | 15:11
Blocurile din București rămân iar fără apă caldă și căldură. Peste 1.100 de blocuri, avariate. Zonele în care se fac lucrări
Blocurile din București care rămân fără apă caldă și căldură. Foto: MEDIAFAX FOTO

Circa 1.200 de blocuri și instituții din Capitală vor fi afectate în această săptămână de oprirea furnizării agentului termic, ca urmare a unor lucrări de reparație și modernizare pe rețeaua primară de termoficare.

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că intervențiile au durate diferite, în funcție de complexitatea și starea conductelor.

Zonele în care blocurile rămân iar fără apă caldă și căldură

Pe Șoseaua Iancului, lucrările la conducta Dn 200/500 mm impun oprirea agentului termic către nouă puncte termice, ceea ce afectează 109 blocuri. Intervenția are loc de luni dimineața până marți, ora 23:00.

Pe Șoseaua Pantelimon și strada Cristescu Dima, reparațiile la conducta Dn 400/500 mm duc la sistarea furnizării pentru șase puncte termice, adică 96 de blocuri, între luni dimineața și miercuri, ora 23:00.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Pe Bulevardul Lacul Tei, două tronsoane de conducte vor fi modernizate. Lucrările la conducta Dn 400 mm afectează nouă puncte termice (104 blocuri și o industrie), până miercuri seara. În paralel, modernizarea conductei Dn 400/600 mm oprește agentul termic pentru șase puncte termice (94 de blocuri), până joi, ora 23:00.

În Bucureşti se efectuează lucrări de reparație și modernizare pe rețeaua primară de termoficare. Sursa: MEDIAFAX FOTO

Pe Bulevardul Octavian Goga, reparațiile la conducta Dn 600 mm vor opri furnizarea către patru puncte termice (57 de blocuri), de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 23:00.

Pe Strada Liviu Rebreanu, lucrările la conducta Dn 600 mm afectează opt puncte termice (107 blocuri), între luni dimineața și marți seara.

Pe străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, reparațiile la conducta Dn 500 mm duc la oprirea agentului termic pentru șase puncte termice (129 de blocuri și doi agenți economici), de miercuri dimineața până vineri, ora 23:00.

Între strada Maria Tănase și bulevardul Șincai, dezafectarea provizoratului și montarea de vane de sectorizare în cadrul POIM – Lot 5 – Obiectiv 23 vor opri furnizarea către patru puncte termice (35 de blocuri), de luni până miercuri.

Pe strada Ion Iriceanu, reparațiile la conducta Dn 1100 mm vor afecta 11 puncte termice (228 de blocuri), de luni dimineața până vineri seara.

Pe străzile Luică și Toporași, lucrările de integrare a tronsoanelor noi de conductă Dn 800 mm, în cadrul POIM – Lot 4 – Obiectiv 19, vor opri agentul termic pentru apă caldă și căldură către 17 puncte termice (237 de blocuri și zece module), de marți până vineri, ora 23:00.

Pe Bulevardul Timișoara, reparațiile la conducta Dn 1000 mm vor fi realizate fără a afecta consumatorii, între luni dimineața și marți seara.

Termene și condiții de finalizare

Termoenergetica precizează că termenele de repunere în funcțiune sunt estimative și stabilite înainte de deschiderea șantierelor. Finalizarea lucrărilor depinde de gradul de degradare al conductelor și de complexitatea intervențiilor.

Această serie de lucrări face parte din programul de modernizare și reparație a rețelei de termoficare din București, menită să reducă avariile și să îmbunătățească eficiența sistemului centralizat de încălzire.

CITEŞTE ŞI: Un bărbat din Câmpina a stârnit un val de controverse după ce a filmat apa de la robinet. Ireal ce conținea, de fapt

Când vor avea românii din județul Prahova apă potabilă la robinete. Anunțul de ultimă oră al DSP

Tags:
Iți recomandăm
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. Ce tort i-au luat rudele
Știri
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la…
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Știri
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. ...
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. Ce tort i-au luat rudele
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit Rapidul pe Dinamo în topul dușmăniei roș-albaștrilor?”
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului
Scandalul moștenirii Arnault – Cronica războiului care zguduie imperiul LVMH
Scandalul moștenirii Arnault – Cronica războiului care zguduie imperiul LVMH
Vezi toate știrile
×