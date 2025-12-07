Un bărbat din Câmpina a stârnit un val de controverse după ce a filmat apa de la robinet. Ireal ce conținea, de fapt

Un locuitor din municipiul Câmpina a provocat un val de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat o filmare în care apa de la robinet pare să conțină impurități.

Clipul a devenit rapid viral, iar numeroși cetățeni au cerut intervenția urgentă a autorităților pentru verificarea situației și oferirea unor explicații oficiale.

Apa de la robinet din Câmpina ascunde surprize șocante

Incidentul survine la scurt timp după ce, în seara de 6 decembrie, alimentarea cu apă în Câmpina și parțial în comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, a fost din nou sistată temporar.

Oprirea vine la doar o zi după ce premierul Ilie Bolojan anunțase reluarea furnizării pentru comunitățile afectate de criza apei. Nu trebuie uitat nici faptul că peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă timp de mai bine de o săptămână, din cauza problemelor de turbiditate apărute la barajul Paltinu.

În imaginile surprinse de localnic, apa care curge la robinet pare să conțină particule sau organisme, iar bărbatul, vizibil surprins, spune:

„Ia uitați cu ce vine apa, fraților! Ia uite cu ce vine apa, ia uite, ia uitați. Ce o fi ăsta măi frate?”.

Filmarea a stârnit numeroase comentarii, un utilizator afirmând că ar fi vorba despre un crustaceu de mici dimensiuni, cunoscut sub denumirea de garid.

„Este garid, un crustaceu mic, se hrănesc peștii cu ei, semn ca apa este curată, altfel mierlea.”, a scris acesta.

Ce răspuns oferă autorităţile

La mai puțin de 24 de ore de la reluarea alimentării, locuitorii din Câmpina s-au confruntat din nou cu întreruperi. Compania Hidro Prahova SA a transmis un comunicat oficial prin care a informat populația că oprirea temporară a apei este necesară din cauza unor avarii apărute în rețea, în urma umplerii conductelor și reintroducerii apei în sistem.

„Întrerupere temporară a furnizării apei în municipiul Câmpina și în comuna Poiana Câmpina (parțial). Ca urmare a umplerii conductelor și a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenția operativă pentru stabilizarea rețelei”, se arată în comunicat.

Totodată, Direcția de Sănătate Publică Prahova a recomandat efectuarea spălărilor și purjărilor sistemului de alimentare imediat după reluarea furnizării, pentru a asigura calitatea apei. Hidro Prahova a precizat că oprirea va începe la ora 22:00 și va dura aproximativ zece ore, în funcție de evoluția lucrărilor.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță sanitară.”, au transmis reprezentanții companiei.

Astfel, criza apei din Câmpina continuă să provoace nemulțumiri și incertitudine în rândul populației, care așteaptă soluții rapide și clare din partea autorităților și operatorului de apă. Situația rămâne tensionată, iar imaginile distribuite online au amplificat presiunea publică asupra instituțiilor responsabile.

