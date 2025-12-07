Acasă » Altceva Podcast » Un bărbat din Câmpina a stârnit un val de controverse după ce a filmat apa de la robinet. Ireal ce conținea, de fapt

Un bărbat din Câmpina a stârnit un val de controverse după ce a filmat apa de la robinet. Ireal ce conținea, de fapt

De: David Ioan 07/12/2025 | 13:41
Apa de la robinet din Câmpina ascunde surprize șocante Foto: Captură TikTok

Un locuitor din municipiul Câmpina a provocat un val de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat o filmare în care apa de la robinet pare să conțină impurități.

Clipul a devenit rapid viral, iar numeroși cetățeni au cerut intervenția urgentă a autorităților pentru verificarea situației și oferirea unor explicații oficiale.

Apa de la robinet din Câmpina ascunde surprize șocante

Incidentul survine la scurt timp după ce, în seara de 6 decembrie, alimentarea cu apă în Câmpina și parțial în comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, a fost din nou sistată temporar.

Oprirea vine la doar o zi după ce premierul Ilie Bolojan anunțase reluarea furnizării pentru comunitățile afectate de criza apei. Nu trebuie uitat nici faptul că peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă timp de mai bine de o săptămână, din cauza problemelor de turbiditate apărute la barajul Paltinu.

O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Garid găsit Apa de la robinet din Câmpina. Foto: Captură TikTok

În imaginile surprinse de localnic, apa care curge la robinet pare să conțină particule sau organisme, iar bărbatul, vizibil surprins, spune:

„Ia uitați cu ce vine apa, fraților! Ia uite cu ce vine apa, ia uite, ia uitați. Ce o fi ăsta măi frate?”.

Filmarea a stârnit numeroase comentarii, un utilizator afirmând că ar fi vorba despre un crustaceu de mici dimensiuni, cunoscut sub denumirea de garid.

„Este garid, un crustaceu mic, se hrănesc peștii cu ei, semn ca apa este curată, altfel mierlea.”, a scris acesta.

Ce răspuns oferă autorităţile

La mai puțin de 24 de ore de la reluarea alimentării, locuitorii din Câmpina s-au confruntat din nou cu întreruperi. Compania Hidro Prahova SA a transmis un comunicat oficial prin care a informat populația că oprirea temporară a apei este necesară din cauza unor avarii apărute în rețea, în urma umplerii conductelor și reintroducerii apei în sistem.

„Întrerupere temporară a furnizării apei în municipiul Câmpina și în comuna Poiana Câmpina (parțial). Ca urmare a umplerii conductelor și a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenția operativă pentru stabilizarea rețelei”, se arată în comunicat.

Totodată, Direcția de Sănătate Publică Prahova a recomandat efectuarea spălărilor și purjărilor sistemului de alimentare imediat după reluarea furnizării, pentru a asigura calitatea apei. Hidro Prahova a precizat că oprirea va începe la ora 22:00 și va dura aproximativ zece ore, în funcție de evoluția lucrărilor.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță sanitară.”, au transmis reprezentanții companiei.

Astfel, criza apei din Câmpina continuă să provoace nemulțumiri și incertitudine în rândul populației, care așteaptă soluții rapide și clare din partea autorităților și operatorului de apă. Situația rămâne tensionată, iar imaginile distribuite online au amplificat presiunea publică asupra instituțiilor responsabile.

CITEŞTE ŞI: O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat

Nu e banc! Ce-a putut să găsească Cosmina în ciorba de burtă comandată la un restaurant din Dâmbovița: ”Mai bine mâncați la voi acasă!”

 

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea sportului! A murit Tom Hicks, magnatul care a deținut trei echipe sportive de top
Altceva Podcast
Doliu în lumea sportului! A murit Tom Hicks, magnatul care a deținut trei echipe sportive de top
Cu cine locuieşte fiica Ronei Hartner, la doi ani de la moartea artistei. A sacrificat totul pentru ea!
Altceva Podcast
Cu cine locuieşte fiica Ronei Hartner, la doi ani de la moartea artistei. A sacrificat totul pentru ea!
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Digi 24
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din...
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Digi24
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa
Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ...
Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ipostaze inedite
BANCUL DE DUMINICĂ | ”Ioane, iar bei?!”
BANCUL DE DUMINICĂ | ”Ioane, iar bei?!”
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Cele 2 zodii protejate de Divinitate azi, 7 decembrie 2025. Oportunități neașteptate pentru acești ...
Cele 2 zodii protejate de Divinitate azi, 7 decembrie 2025. Oportunități neașteptate pentru acești nativi!
Vezi toate știrile
×