Stare de urgență în Prahova? Cererea venită după ce zeci de mii de oameni au fost afectați

Ciclonul Adel a lovit România și a adus poloi torențiale în aproape toată țara. Vremea rea a adus și numeroase probleme, mai ales în județul Prahova. Sâmbătă seara, 29 noiembrie, Administrația Națională „Apele Române” avertiza că județul se confruntă cu o situație extremă care impune declararea stării de urgență. Ce s-a întâmplat?

Concret, Administrația Națională „Apele Române” a tras un semnal de alarmă și a solicitat declararea stării de urgență pentru că barajul Paltinu, sursa principală de apă potabilă pentru numeroase localități din Prahova, a ajuns într-un punct critic din cauza ploilor masive. Zeci de mii de locuitori au rămas fără apă potabilă, iar situația ar putea continua zile la rând.

Zeci de mii de oameni au fost afectați

Apele Române anunță că situația din Prahova este critică, după ce acumularea Paltinu a fost afectată grav de creșterea bruscă a turbidității, provocată de precipitațiile abundente din ultima perioadă. Apa brută nu mai poate fi tratată, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu apă potabilă pentru comunități întregi.

Potrivit instituției, „creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute”.

În urma celor întâmplate, stația Voila nu a mai putut funcționa, iar localitățile Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei au fost lăsate fără apă potabilă. Pentru a controla situația, tehnicienii Apele Române au efectuat sâmbătă o intervenție rapidă, schimbând filtrele barajului

„În urma acestei intervenții, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m³/s”, se arată în comunicatul instituției.

Stare de urgență în Prahova

Până la remedierea situației, Hidro Prahova asigură apă potabilă din alte surse pentru localitățile afectate. Însă, Apele Române insistă ca furnizarea apei pentru uz menajer să fie reluată cât mai repede și cer declararea stării de urgență.

„În discuţiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilităţi casnice, să fie reluată (…) În acest context, Apele Române solicită autorităţilor din judeţ să ţină cont de recomandarea noastră, inclusiv prin declararea unei situaţii de urgenţă, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localităţile afectate până la normalizarea situaţiei”, spun reprezentanții instituției.

În acest moment, reluarea furnizării apei potabile depinde strict de încetarea ploilor și de reducerea turbidității la niveluri tratabile. Conform prognozei tehnice, reluarea alimentării în parametri de potabilitate este posibilă „după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila”.

