Alertă de ploi în Capitală și alte 13 județe. Cum va fi vremea de 1 Decembrie

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, iar ploile dispar.

În dimineața zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, ANM a emis o avertizare de cod galben de ploi abundente în județele Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, Buzău, Prahova, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și București, unde se vor acumula între 20-30 l/mp, izolat peste 50 l/mp.

La munte va ninge, iar la altitudini de peste 180 m se va depune strat consistent de zăpată (5-15 cm), în special în Carpații Meridionali. Avertizarea este valabilă până duminică, 30 noiembrie, la ora 20:00.

ANM: Cum va fi vremea de 1 Decembrie

Începând de luni, 1 decembrie, ciclonul Adel își încheie activitatea deasupra României. Ploile se opresc, iar vremea se încălzește. În cea mai mare parte a țării, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice acestei perioade, în cea mai mare parte a țării.

La nivelul întregii țări maximele vor fi între 5 și 12 grade Celsius. În zonele montane înalte, la altitudini mari, de peste 1.700 de metri, să fie precipitații mixte. În București, de ziua Națională a României, parada militară nu va fi îngreunată de precipitații, însă este există posibilitatea de apariție a ceței. Temperaturile pot ajunge până la 11 grade Celsius.

„Dacă facem referire la zona Capitalei, pe parcursul zilei de luni vor fi doar înnorări temporare, probabilitate foarte mică de precipitații, iar către noapte va crește probabilitatea de ceață. Din punct de vedere termic, o temperatură în jurul a 10 grade. De asemenea, în zona Alba Iulia, valori de temperatură în jurul celor specifice perioadei, cu o maximă în jurul a 8 grade și o probabilitate redusă de ploi”, a spus meteorologul ANM Raul Ilea, pentru Digi24.

