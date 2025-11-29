Acasă » Știri » Alertă de ploi în Capitală și alte 13 județe. Cum va fi vremea de 1 Decembrie

Alertă de ploi în Capitală și alte 13 județe. Cum va fi vremea de 1 Decembrie

De: Irina Vlad 29/11/2025 | 22:12
Alertă meteo!/ Sursa foto: Arhivă CANCAN

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, iar ploile dispar. 

În dimineața zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, ANM a emis o avertizare de cod galben de ploi abundente în județele Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, Buzău, Prahova, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și București, unde se vor acumula între 20-30 l/mp, izolat peste 50 l/mp.

La munte va ninge, iar la altitudini de peste 180 m se va depune strat consistent de zăpată (5-15 cm), în special în Carpații Meridionali. Avertizarea este valabilă până duminică, 30 noiembrie, la ora 20:00. 

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...

ANM: Cum va fi vremea de 1 Decembrie

Începând de luni, 1 decembrie, ciclonul Adel își încheie activitatea deasupra României. Ploile se opresc, iar vremea se încălzește. În cea mai mare parte a țării, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice acestei perioade, în cea mai mare parte a țării.

La nivelul întregii țări maximele vor fi între 5 și 12 grade Celsius. În zonele montane înalte, la altitudini mari, de peste 1.700 de metri, să fie precipitații mixte. În București, de ziua Națională a României, parada militară nu va fi îngreunată de precipitații, însă este există posibilitatea de apariție a ceței. Temperaturile pot ajunge până la 11 grade Celsius.

„Dacă facem referire la zona Capitalei, pe parcursul zilei de luni vor fi doar înnorări temporare, probabilitate foarte mică de precipitații, iar către noapte va crește probabilitatea de ceață. Din punct de vedere termic, o temperatură în jurul a 10 grade.

De asemenea, în zona Alba Iulia, valori de temperatură în jurul celor specifice perioadei, cu o maximă în jurul a 8 grade și o probabilitate redusă de ploi”, a spus meteorologul ANM Raul Ilea, pentru Digi24.

 

Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România

România, lovită de ciclonul Adel! Ce se întâmplă până pe 30 noiembrie 2025

 

Tags:
Iți recomandăm
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Știri
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Știri
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune“
Adevarul
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea ...
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ...
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Vezi toate știrile
×