Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România

Meteorologii de la Accuweather au făcut un anunț important pentru bucureșteni. Începând cu data de 11 decembrie, vremea se va schimba radical, iar Bucureștiul va înregistra primele temperaturi negative ale sezonului. Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România – vedeți în rândurile de mai jos!

Potrivit prognozei Accuweather, temperatura maximă în timpul zilei va atinge doar 5 grade Celsius, în timp ce noaptea minima va scădea până la -1 grad, semnalând începutul iernii în Capitală.

Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie în București

Această răcire a vremii vine după o perioadă de temperaturi relativ mai ridicate, iar în următoarele zile, bucureștenii vor resimți un frig mai intens, în special dimineața și seara. Pe 12 decembrie, vremea în București va fi destul de rece, cu o temperatură maximă de doar 6 grade Celsius și o minimă ce va coborî până la -3 grade.

Aceleași condiții se vor menține și pe 13 decembrie, cu o maximă de 6 grade și o minimă de -3 grade. În schimb, pe 14 decembrie, se preconizează o ușoară creștere a temperaturii minime, care va ajunge la -2 grade Celsius, iar maxima va rămâne în jurul valorii de 6 grade, semn că frigul va continua să persiste în București.

De Crăciun, pe 25 decembrie, vremea în București va fi destul de rece, cu o temperatură maximă de 5 grade Celsius și o minimă care va coborî până la 0 grade. Pe 26 decembrie, temperaturile vor rămâne asemănătoare, cu o maximă de 5 grade și o minimă de -1 grad. Pe 27 decembrie, vremea va fi ușor mai rece, cu o temperatură maximă de 6 grade și o minimă de -2 grade Celsius.

Conform prognozei, sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie vor aduce în București o perioadă de vreme instabilă, cu ploi și temperaturi scăzute. Meteorologii au anunțat că, în această perioadă, temperaturile vor varia între 6 și 0 grade Celsius. Această răcire se va resimți în special pe timpul nopții și dimineața devreme, când frigul va deveni tot mai intens.

