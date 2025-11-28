Fenomene meteo severe în România! ANM a emis cod galben de ploi puternice, viscol, ninsori și îngheț

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo pentru intervalul 28 noiembrie, ora 10:00, și 30 noiembrie, ora 20:00.

În această perioadă, țara va fi afectată de ploi abundente, lapoviță, ninsori și temperaturi de îngheț. La munte, viscolul va fi puternic, iar turiștii sunt sfătuiți să evite zonele unde stratul de zăpadă depășește deja câteva zeci de centimetri.

ANM avertizează: vreme severă în România

”Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sudestice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp. Local și temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. Vremea se va răci vineri (28 noiembrie) în sud-est”, a transmis ANM.

Zonele cele mai expuse și recomandările autorităților

Cele mai mari acumulări de apă sunt prognozate în sudul și sud-estul țării, dar și în zona Carpaților Meridionali, unde cantitățile pot depăși 60–80 l/mp. Intensificările vântului, cu rafale de până la 50 km/h, vor fi resimțite în special în regiunile sudice și sud-estice.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor generate de aceste fenomene și recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate. În special la munte, condițiile meteo pot deveni periculoase din cauza viscolului și a stratului consistent de zăpadă.

