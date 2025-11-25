Acasă » Știri » Avertizare ANM. A fost emis un cod galben de vijelii și vânt puternic. Care sunt zonele vizate

De: Irina Vlad 25/11/2025 | 10:49
sursă foto: ANM

Este cod galben de vijelii în mai multe regiuni din România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat progrnoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Vremea se încălzește, însă nu scăpăm de ploi.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de vijelii și intensificări puternice ale vântului. Începând de marți, 25 noiembrie – până miercuri 26 noiembrie 2025, ora 08:00. Zonel vizate sunt: Banatul, sudul Crișanei, litoralul, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali.

În Banat și sudul Crișanei, vântul va sufla cu viteze de 55-56 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor atinge 70 – 80 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va bate cu 90 – 110 km/h.

„Temporar, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55…65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe litoral, de 50…55 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70…80 km/h și la altitudini de peste 1.700 m vor atinge 90…110 km/h”, au transmis meteorologii.

În perioada 24 noiembrie – 7 decembrie, vremea începe să se încălzească, pe întreg teritoriul României, în special în extremitatea de sud-est a țării. Ploile nu vor lipsi din regiunile sudice. Prima săptămână din decembrie, temperaturile vor fi ceva mai crescute decât cele normale pentru această perioadă. ANM anunță că media maximelor termice va fi în jurul a 9 – 14 grade Celsius.

Minimele termice vor fi în creștere până în dimineața zilei de 26 noiembrie – aproximativ 7 grade Celsius, avoi vremea începe să se răcească. Media minimelor se va situa înjurul a 1 și 3 grade Celsius – cu posibilitatea de precipitații.

 

