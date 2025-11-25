Acasă » Știri » Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București

De: Anca Chihaie 25/11/2025 | 07:37
Iarna își face curajos intrarea în România! AccuWeather schimbă prognoza și anunță ninsori în București după foarte mulți ani. Iată cum arată luna decembrie!

Luna decembrie 2025 pare să fie una cu totul specială pentru România, dar mai ales pentru locuitorii Capitalei, obișnuiți în ultimii ani cu ierni blânde, dominate de temperaturi pozitive și ploi mărunte. După o lungă perioadă în care zăpada a devenit aproape o amintire pentru București, meteorologii AccuWeather au actualizat prognoza de sezon și, surprinzător, anunță revenirea ninsorilor chiar în ultimele zile ale lunii.

Se schimbă vremea în România

Actualizarea vine după ce primele estimări arătau o lună mai degrabă monotonă, cu valori de toamnă târzie, cer acoperit și doar câteva ploi trecătoare. Totuși, în cea mai recentă versiune a prognozei, mai multe zile din intervalul 24–31 decembrie sunt marcate de simboluri specifice precipitațiilor mixte și chiar de episoade de ninsoare în toată regula.

Calendarul prognozei pentru București arată clar o schimbare bruscă a dinamicii atmosferice. Primele trei săptămâni ale lunii sunt dominate de maxime de 7–10 grade și minime între 1 și 3 grade, condiții care nu trădează deloc apropierea sărbătorilor de iarnă. Cer înnorat, soare cu dinți și doar câteva episoade de ploaie, exact tipul de vreme care a devenit obișnuită în ultimul deceniu.

Schimbarea apare după data de 23 decembrie, când temperaturile încep să coboare ușor, iar simbolurile de tip „ploaie și ninsoare” își fac loc în prognoză.

24 decembrie: precipitații mixte, cu maxime de 5°C și minime de 0°C.

25 decembrie: un Crăciun cu șanse notabile de lapoviță și ninsoare, într-un oraș în care, în ultimii ani, sărbătorile arătau mai degrabă ca începutul primăverii.

27 decembrie: ziua în care prognoza accentuează semnul ninsorii, cu maxime de 0°C și minime tot în jurul punctului de îngheț.

28 decembrie: prima zi cu simbol de ninsoare exclusivă — posibil momentul în care Bucureștiul ar putea vedea, în sfârșit, fulgii mult așteptați.

3 ianuarie: început de an cu un nou episod de ninsoare slabă, semn că iarna ar putea continua în același ton.

În ultimii ani, Capitala a trecut printr-un proces vizibil de „de-iarnizare”. Iernile calde, cu puține zile sub 0°C, au făcut ca ninsorile să devină rare, iar stratul de zăpadă, aproape inexistent. Pentru mulți bucureșteni, zăpada a rămas un fenomen văzut mai degrabă la munte sau în fotografiile din trecut.

SURSA FOTO: Accuweather

