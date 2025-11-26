Dâmboviţa este în alertă după un incendiu izbucnit la un depozit de muniţie. Zeci de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit subit în această dimineață în localitatea localitatea Mija, județul Dâmbovița, la un depozit de muniție. Pompierii au fost chemați de urgență.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din Moreni și Târgoviște, cu autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Incendiu la un depozit de muniţie. Zeci de persoane evacuate

Conform celor relatate, la faţa locului s-a descoperit că au ars 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM. Preţul unei compenente de acest fel este de 7 euro. Totodată, incendiul a mai afectat și o clădire de aproximativ 150 de mp.

Din primele informații reiese că incendiul a fost deja stins înainte de sosirea pompierilor, însă în zonă se înregistrau degajări de fum. Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate, fără a fi raportate victime.

„Detașamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informații ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniție. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era lichidat, iar în acest moment se înregistrează doar degajări de fum. Se acționează pentru ventilarea spațiilor afectate”, transmite ISU Dâmbovița.

Dâmboviţa este în alertă

Forțele de intervenție au acționat pentru ventilarea spațiilor afectate, iar zona rămâne monitorizată până la finalizarea verificărilor. Localnicii au declarat că au auzit zgomote puternice și au simțit miros intens de fum. Ministrul Economiei, Radu Miruță, este conştient de situație și se ocupă de acest caz.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) este la curent cu incidentul produs astăzi la depozitul de muniţie din Mija, judeţul Dâmboviţa. Ministrul Radu Miruţă a fost informat şi urmăreşte îndeaproape situaţia. Conform primelor informaţii, incendiul a fost stins în integralitate, fără a fi înregistrate victime. La faţa locului sunt în continuare mobilizate echipaje ISU din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte. În prezent, nu este cunoscută cauza exactă a incendiului. Investigaţiile sunt în derulare. MEDAT rămâne în contact permanent cu autorităţile competente şi va reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce acestea vor fi confirmate oficial”, anunţă Ministerul Economiei.

