Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești

Un incendiu puternic a izbucnit pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în comuna Domnești, chiar între pasajul Domnești și Stația Electrică. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, flăcările au cuprins un spațiu comercial de lângă București, în comuna Domnești, județul Ilfov.

În urma incidentului, o persoană a inhalat fum, iar un angajat ISU a căzut într-o groapă adâncă de doi metri, fiind transportat de urgență la spital. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, iar traficul în zonă este restricționat.

Incendiu violent lângă București

Potrivit unui șofer din comunitatea „Info Trafic București și Ilfov”, incendiul s-a produs între Pasajul Domnești și Stația Electrică, iar circulația este în continuare îngreunată.

Conform unui videoclip din mediul online, arde clădirea minimarketului „La Moșu”, aflat în fața Stației Electrice Domnești. „Incendiu Șos. Tudor Vladimirescu Domnești, între pasaj și stația electrică. Trafic îngreunat”, a povestit un martor.

Șoferii care au trecut prin zonă au mărturisit că incendiul se manifestă violent, iar traficul a devenit rapid îngreunat, pe măsură ce echipajele de intervenție se deplasau către locul incidentului. Momentan nu se cunosc cauzele incendiului. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor și pentru asigurarea perimetrului.

