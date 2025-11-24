Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”

O explozie de proporții, urmată de un incendiu, s-a produs luni cu puțin timp înainte de ora 16, într-un imobil din județul Brăila, potrivit ISU. Mai multe echipaje de stingere și ambulanțe SMURD și SAJ s-au deplasat de urgență la fața locului.

Luni, cu puțin înainte de ora 16:00, un apartament din județul Brăila a fost cuprins de flăcări. Deflagrația s-a produs într-un imobil de la etajul 1 al clădirii, iar în momentul exploziei, proprietarii nu erau acasă.

Explozie de proporții în județul Brăila

Conform informațiilor apărute în spațiul public, în apartament funcționa o centrală termică pe butelii, blocul nefiind conectat la rețeaua de gaze naturale. Trei apartamente au fost afectate de explozia urmată de incendiu. Conform ISU, până în acest moment nu s-au înregistrat victime. Mai mult, drumul dintre Insurăței și Zăvoaia este complet blocat, șoseaua asigurând legătura între județele Brăila și Buzău.

Potrivit martorilor, s-a auzit o bubuitură puternică, iar la scurt timp flăcările au cuprins mai multe apartamente. Oamenii au spus că zgomotul a fost atât de puternic încât au crezut că este vorba despre un bombardament. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale ale ISU Brăila și echipaje de ambulanță.

“𝐒-𝐚 𝐚𝐮𝐳𝐢𝐭 𝐨 𝐛𝐮𝐛𝐮𝐢𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐚𝐮 𝐬𝐚̆𝐫𝐢𝐭 𝐠𝐞𝐚𝐦𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞. 𝐀 𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐬̦𝐢 𝐟𝐨𝐜. 𝐒𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫, 𝐚𝐦 𝐳𝐢𝐬 𝐜𝐚̆ 𝐞 𝐛𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭”, a relatat un martor.

Conform informațiilor, clădirea se află chiar pe marginea Drumului european 584, iar explozia a afectat mai multe apartamente. Deși s-au produs pagube materiale semnificative, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

