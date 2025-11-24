Acasă » Știri » Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”

De: Mirela Loșniță 24/11/2025 | 18:19
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”
Foto: Social Media

O explozie de proporții, urmată de un incendiu, s-a produs luni cu puțin timp înainte de ora 16, într-un imobil din județul Brăila, potrivit ISU. Mai multe echipaje de stingere și ambulanțe SMURD și SAJ s-au deplasat de urgență la fața locului.

Luni, cu puțin înainte de ora 16:00, un apartament din județul Brăila a fost cuprins de flăcări. Deflagrația s-a produs într-un imobil de la etajul 1 al clădirii, iar în momentul exploziei, proprietarii nu erau acasă.

Explozie de proporții în județul Brăila

Conform informațiilor apărute în spațiul public, în apartament funcționa o centrală termică pe butelii, blocul nefiind conectat la rețeaua de gaze naturale. Trei apartamente au fost afectate de explozia urmată de incendiu. Conform ISU, până în acest moment nu s-au înregistrat victime. Mai mult, drumul dintre Insurăței și Zăvoaia este complet blocat, șoseaua asigurând legătura între județele Brăila și Buzău.

Potrivit martorilor, s-a auzit o bubuitură puternică, iar la scurt timp flăcările au cuprins mai multe apartamente. Oamenii au spus că zgomotul a fost atât de puternic încât au crezut că este vorba despre un bombardament. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale ale ISU Brăila și echipaje de ambulanță.

O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate scumpiri în lanț la energia electrică și termică
O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

“𝐒-𝐚 𝐚𝐮𝐳𝐢𝐭 𝐨 𝐛𝐮𝐛𝐮𝐢𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐚𝐮 𝐬𝐚̆𝐫𝐢𝐭 𝐠𝐞𝐚𝐦𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞. 𝐀 𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐬̦𝐢 𝐟𝐨𝐜. 𝐒𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫, 𝐚𝐦 𝐳𝐢𝐬 𝐜𝐚̆ 𝐞 𝐛𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭”, a relatat un martor.

Foto: Social Media

Conform informațiilor, clădirea se află chiar pe marginea Drumului european 584, iar explozia a afectat mai multe apartamente. Deși s-au produs pagube materiale semnificative, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

ISU Tulcea, prima reacție după ce locuitorii din Plauru au fost evacuați. Risc de explozie pe Dunăre

NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență

Tags:
Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
Știri
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Gandul.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Gandul.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta”
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi ...
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi un site de succes
Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă
Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă
Cel mai consumat aliment în perioada postului este nociv pentru români, potrivit dr. nutriționist ...
Cel mai consumat aliment în perioada postului este nociv pentru români, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Jumătate din culturi sunt modificate genetic!”
Vezi toate știrile
×