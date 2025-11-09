Acasă » Știri » NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență

De: Anca Chihaie 09/11/2025 | 14:01
Duminică, 9 noiembrie 2025, un incendiu izbucnit la etajul al șaptelea al unui bloc din zona Păcurari, municipiul Iași, a mobilizat mai multe echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Flăcările au cuprins balconul unui apartament.

La fața locului au intervenit echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenții și salvări de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Intervenția rapidă a acestora a permis localizarea incendiului și stingerea completă în scurt timp, fără ca flăcările să ajungă în interiorul apartamentului.

Incendiu violent în Iași

Martorii au surprins în imagini momentul în care pompierii au deschis ferestrele balconului pentru a ajunge la zona afectată, împingând se pare o plasă de țânțari și acționând cu jeturi de apă pentru a lichida focul.

În urma incendiului, au ars diverse bunuri aflate pe balcon, însă structura apartamentului și locuințele învecinate nu au fost afectate semnificativ. Locatarii blocului au fost evacuați temporar până la finalizarea operațiunilor de stingere și verificare.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic al curentului electric produs de un conductor electric defect. Flăcările s-au aprins cel mai probabil în urma supraîncălzirii instalației, aprinzând materialele aflate în apropiere.

