Incendiu în Pipera! Focul s-a extins și la o țeavă de gaz. O echipă Distrigaz a ajuns la fața locului, iar numeroși oameni au fost evacuați

Este din nou panică în Capitală! Scurgerile de gaze au provocat un incendiu într-o parcare din Pipera. Flăcările au cuprins două mașini, iar pompierii au intervenit de urgență. Focul s-au extins și la o țeavă de gaz din apropiere. Numeroși oameni au fost evacuați, iar o echipă Distrigaz a ajuns la fața locului.

În această dimineață, un nou incendiu a izbucnit în Capitală, în zona Pipera. Două mașini au fost cuprinse de flăcări. La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, care au lichidat incendiul. Totuși, există riscul de reaprindere, din cauza scurgerilor de gaz și combustibil.

Incendiu în Pipera

După explozia din Rahova este, din nou, panică în Capitală. În această dimineață, 19 octombrie, un incendiu a izbucnit într-o parcare din Pipera. Două mașini au fost cuprinse de flăcări. Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-au deplasat echipele de intervenție. La distanță de doar trei metri de incendiu se află un hotel, așa că numeroși oameni au fost evacuați.

Se acționează cu 4 autospeciale de stingere, 2 SMURD, un echipaj CBRN şi descarcerare. Incendiul s-a extins si la o țeava de gaze. Deși flăcările au fost lichidate, există riscul de reaprindere, din cauza scurgerilor de gaz și combustibil.

De asemenea, echipajele de intervenție ajunse la fața locului au evacuat 40 de persoane din hotel, iar pericolul încă nu a trecut. O echipă Distrigaz a ajuns la locul incidentului pentru a rezolva problema scăpărilor de gaze. Traficul în zonă este blocat.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la 2 autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze. Incendiul la cele 2 autoturisme a fost stins. În acest moment asiguram măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este în apropierea unei construcții P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane. Traficul în zonă este blocat. A fost solicitată prezența unei echipe de intervenție de la furnizorul de gaz. Misiunea este în dinamică”, au transmis cei de la ISU.

Incendiu într-un bloc din Tecuci! Un bărbat a sărit de la etaj pentru a se salva. Oamenii s-au temut de o explozie

O nouă explozie în România! Apartamentul unui pensionar a sărit în aer, deși doar ce făcuse revizia

Foto: ISU