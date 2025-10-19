O nouă explozie în România! Apartamentul unui pensionar a sărit în aer, deși doar ce făcuse revizia

O nouă explozie a avut loc într-un bloc din România. De această dată, deflagrația s-a produs într-un bloc din municipiul Bistrița, în apartamentul unui pensionar. Alarma a fost dată imediat, iar pompierii militari au intervenit la fața locului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

O explozie s-a produs duminică dimineață, 19 octombrie, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Rodnei, din municipiul Bistrița.

„Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale”, a transmis ISU Bistriţa-Năsăud, potrivit G4media.

Explozie într-un bloc din Bistrița

După explozia din Rahova ce a făcut victime și numeroase pagube, o altă deflagrație a avut loc, de data aceasta într-un bloc din Bistrița. Totul s-a întâmplat la etajul al doilea, în apartamentul unui pensionar. Alarma a fost dată imediat, iar pompierii militari au ajuns în numai 5 minute la fața locului.

Din primele informații, nu s-au înregistrat victime, iar locatarii s-au autoevacuat. În momentul exploziei, în apartament se afla un pensionar de 77 de ani. Acesta a fost scos pe propriile picioare de echipajele de intervenție și transportat la spital pentru investigații suplimentare.

În urma celor întâmplate, pompierii au evacuat aproximativ 16 persoane din bloc, printre care și un minor. De asemenea, măsurătorile efectuate la fața locului nu au indicat prezența gazelor în atmosferă.

„În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente”, a declarat la faţa locului șeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur.

Pensionarul numai ce făcuse revizia la centrală

Așa cum spuneam, explozia s-a produs în apartamentul unui pensionar. Ei bine, fiica acestuia a declarat că în casă exista detector de gaz, iar instalația fusese verificată recent de operatorul de gaze naturale. Aceasta aspect a fost confirmat și de către un alt vecin.

Furnizarea gazului pe scară a fost oprită complet, în urma celor întâmplate. Verificările efectuate cu aparatele ISU și ale operatorului de gaze au arătat valori zero pentru gazul metan. Locatarii au putut reveni în apartamente la aproximativ o oră de la explozie, după ce fiecare instalație de gaz a fost verificată de o echipă specializată.

Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în explozia din Rahova: ”Când murim…”

Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată