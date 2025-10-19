Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în explozia din Rahova: ”Când murim...”

Tragedia produsă vineri în cartierul Rahova continuă să aducă durere și lacrimi. În urma deflagrației care a zguduit un bloc de locuințe, trei persoane și-au pierdut viața, iar polițiștii au reușit să identifice cea de-a doua victimă. Este vorba despre avocata Vasilica Enache, o femeie cunoscută în breasla sa.

Exploziacare a curmat viața a trei persoane s-a produs chiar în apartamentul în care aceasta locuia și unde, de asemenea, își desfășura activitatea profesională. Una dintre camere servea drept birou în care își întâmpina clienții.

Colegii și prietenii o descriu pe Vasilica Enache drept o persoană empatică, generoasă și profund devotată meseriei. Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul juridic, ea era apreciată pentru seriozitatea, integritatea și pasiunea cu care își apăra fiecare client.

„Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. Enache Vasilica — pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice. Un exemplu de curaj, de bunătate și de putere, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu ‘pupă mama ochii tăi’, nu mai este… Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii”, a scris o prietenă a avocatei pe rețelele de socializare.

Ce a postat Vasiliva Enache înainte de explozie

Vasilica Enache era activă pe rețelele de socializare și publica postări despre viața sa. Cu ceva timp înainte ca explozia să se producă, avocata a postat un videoclip pe TikTok, în care se auzea o melodie grecească foarte cunoscută. În imagini se vedea o lustră, iar mesajele scrise de ea par astăzi încărcate de o simbolistică dureroasă, ducând cu gândul la lumină și la trecerea dincolo.

„Lumina la care tânjim toți!…Acolo ajungem, suflete frumoase!

Suntem, tăaim, nuu mai suntem când murim…. Eu, Tu, Toți acolo ajuungem Lumina de la capătul infinitului”, a scris Vasilica Enache pe contul ei de TikTok.

CITEȘTE ȘI: A venit decizia în cazul blocului groazei din Rahova! Va fi sau nu demolat?

Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată