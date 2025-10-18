A venit decizia în cazul blocului groazei din Rahova! Va fi sau nu demolat?

Explozia extrem de puternică care a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, a lăsat în urmă pagube majore. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, iar în acel moment, la fața locului au fost trimiși peste 130 de jandarmi, 30 de echipaje SMURD, 11 autospeciale de stingere (ASAS), 5 autospeciale pentru victime multiple și un Container Multirisc – dotat cu echipamente speciale utilizate în caz de dezastre majore.

Explozia din Rahova a fost atât de puternică încât blocul se poate prăbuși în orice moment. În urma tragediei din Sectorul 5 al Capitalei, foarte multe locuințe au fost distruse, trei persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite, fiind în stare gravă la spital. În urma celor întâmplate, blocul a fost distrus aproape în întregime, iar 400 de persoane au rămas fără locuință.

Ce se va întâmpla cu blocul din Rahova

Deflagrația a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București. Două etaje ale clădirii au fost distruse complet, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere au fost spulberate din cauza deflagrației violente.

Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis ce face cu blocul afectat de explozia din Rahova. Potrivit Gândul, acesta va fi demolat.

* Blocul din strada Vicina, nr. 1, bl. 32, scara 2, sector 5, București are avarii grave la componentele structurale și nestructurale, iar starea actuală face imposibilă folosirea blocului pentru că acesta prezintă risc ridicat pentru locuitorii săi și imediata vecinătate

* Este recomandată dezafectarea și înlocuirea acesteia. Scara a 2-a a blocului 32 va fi distrusă integralitatea ei.

* Mai întâi se vor demonta elementele structurale instabile (balcoane, pereți, planșee), se va pune în siguranță zona (împrejmuire, susținere provizorie) precum și pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare.

* Primăria Sectorului 5 se va ocupa de siguranța imobilului Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu situat în Calea Rahovei nr. 311, respectiv refacerea infrastructurii educaționale și a utilităților necesare reluării în condiții de siguranță a activității didactice.

* ISU București Ilfov și DGASPC se vor ocupa de recuperarea bunurilor mobile de strict necesitate aflate în interiorul construcției afectate.

* Modul cum se va intra în imobil se va stabili de ISU București Ilfov.

* Administrația Străzilor București va ridica și transporta mașinile avariate din zonă, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București, sub coordonarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Mașinile afectate vor fi depozitate temporar în spațiile Societății de Transport București S.A., până la finalizarea procedurilor legale.

