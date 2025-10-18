Adio, centrale termice în apartamente! Directiva UE se va aplica și în România

Directorul general al Termoenergetica, Adrian Teodorescu, a mărturisit că interzicerea centralelor de apartament este inevitabilă la nivel european. Acesta avertizează că țara noastră trebuie să ofere alternative de încălzire.

Această măsură ar fi abuzivă dacă nu există infrastructură și investiții. Discuțiile referitoare la interzicerea centralelor de apartament au revenit în atenția publică, în contextul noilor directive europene ce privesc reducerea emisiilor și eficiența energetică.

Adio, centrale termice în apartament

Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica, Adrian Teodorescu, a mărturisit că această măsură nu este o opțiune, ci o obligație europeană care urmează să fie adoptată în toate statele membre, inclusiv în România.

„În primul rând, discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil”, a explicat Teodorescu.

Adrian Teodorescu a mai precizat că folosirea centralelor individuale reprezintă exploatarea unei resurse naturale finite, gazul metan, pentru nevoi individuale, ceea ce contravine principiilor de sustenabilitate și protecție a mediului impuse la nivelul Uniunii Europene.

„Discutăm de exploatarea unei resurse naturale finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale cu poluare. Și atunci, principiile europene interzic aceste lucruri”, a spus Teodorescu.

De asemenea, directorul Termoenegetica a mai spus că România trebuie să ofere cetățenilor alternative viabile înainte de interzice centralele de apartament. Această măsură nu mai este o chestiune “dacă”, ci, mai degrabă, “de când”.

„Este absolut firesc ca, într-un interval de timp, fiecare stat să-și asigure soluții alternative. Este una să ai o centrală de cvartal sau un sistem de termoficare cum este cel din București. Soluția ar fi crearea sistemelor unitare de încălzire, iar asta presupune investiții. Dacă statul nu oferă alternative sustenabile, interzicerea centralelor devine o măsură abuzivă. Avem nevoie de sisteme unitare, eficiente și de sprijin pentru cetățeni, nu doar de interdicții”, a mai spus Adrian Teodorescu.

Noua Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EPBD), adoptată recent, prevede că din 2040 nu se vor mai putea instala sisteme de încălzire pe bază de combustibili fosili. Statele membre trebuie să adopte strategii de tranziție și să sprijine proiectele de eficiență energetică prin programe de finanțare.

