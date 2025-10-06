Țara în care românii nu au voie să pornească centrala mai devreme decât zice legea. Amenzi de 3.000 de euro

Vara este deja istorie, iar sezonul rece se instaurează rapid în România, dar și în restul Europei. Mulți sunt românii care deja au pornit centralele, însă cei care sunt plecați în străinătate, într-o anumită țară, nu se pot bucura de acest privilegiu. Aici legea spune clar data în care ai voie să pornești centrala. Iar cei care o aprind mai devreme riscă amenzi uriașe.

În Italia există o politică foarte clară în ceea ce privește sezonul rece. Mai exact, italienii nu au voie să pornească centralele până la o anumită dată. Iar cei care ignoră legea riscă sancțiuni de până la 3.000 de euro, la care se pot adăuga amenzi de până la 800 de euro.

Țara în care românii nu au voie să pornească centrala mai devreme decât zice legea

În România toamna și-a intrat în drepturi serios, iar mulți sunt cei care în ultimele zile au pornit deja centralele. Ei bine, multitudinea de români care locuiesc în Italia nu au parte încă de acest privilegiu. Aici legea prevede clar datele de punere în funcțiune a centralelor, în funcție de zone. Aceste norme sunt prevăzute în Decretul prezidențial 74/2013.

Concret, Italia este împărțită în șase zone climatice, identificate în funcție de temperatura medie anuală. Iar aceste zone indică și data în la care se pun în funcțiune centralele.

Prima zonă este zona A și include insulele Lampedusa, Linosa și Porto Empedocle. Aici centralele pot fi pornite în perioada 1 decembrie – 15 martie, timp de maximum șase ore pe zi.

A doua este B, care include provincii calde precum Agrigento, Palermo, Catania și Reggio Calabria. Aici centralele pot fi pornite de la 1 decembrie la 31 martie, timp de maximum opt ore pe zi.

În zona C, unde sunt incluse orașe precum Napoli, Salerno, Cagliari și Taranto, încălzitoarele pot fi pornite în perioada 15 noiembrie – 31 martie, timp de maximum 10 ore pe zi.

Zona D include orașe precum Roma, Florența, Genova și Pescara. Iar aici încălzirea poate fi pornită de la 1 noiembrie până la 15 aprilie, timp de 12 ore pe zi.

Mai apoi, în zona E, care acoperă cea mai mare parte din nordul și centrul Italiei, inclusiv Milano, Torino, Bologna și Veneția, centralele pot fi pornite de la 15 octombrie la 15 aprilie, timp de 14 ore pe zi.

Iar în zona F, care reprezintă cele mai reci zone ale țării, precum Belluno, Trento și Cuneo, nu există restricții privind datele de pornire și oprire a încălzirii.

Amenzi usturătoare pentru cei care încalcă legea

De asemenea, în Italia nu este reglementată doar perioada de pornire a centralelor, ci și temperatura. Mai exact, în locuințe, temperatura nu trebuie să depășească 19°C, cu o toleranță de 2 grade. Iar în clădirile industriale sau comerciale temperatura nu poate depăși 17°C.

Cei care nu respectă toate acestea reguli riscă sancțiuni serioase, cuprinse între 500 de euro și maximum 3.000 de euro, la care se adaugă amenzi de până la 800 de euro aplicate de municipalități și autorități locale.

Ei bine, mulți sunt și românii care trebuie să se conformeze acestor reguli. Italia este una dintre țările preferate de cei care aleg să plece la muncă în străinătate. Ultimele date, din 2024, arată că 1.083.774 de români locuiesc în Italia.

Aceștia sunt angajați în diverse sectoare precum construcțiile (32,5%), turism (18,5%), agricultură (12,5%), industria alimentară (11,5%) şi alte servicii (25,0%).

