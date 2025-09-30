Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum

Europa Centrală și de Est se pregătește pentru un val de frig puternic, primul de această toamnă, care va aduce temperaturi mult sub normal, vânturi puternice și primele ninsori consistente la munte. România nu va face excepție, resimțind scăderi semnificative de temperatură și condiții tipic de toamnă târzie.

România se pregătește pentru primul val semnificativ de frig al toamnei, care va aduce temperaturi mult sub media obișnuită a perioadei și condiții meteorologice neobișnuite pentru începutul lunii octombrie. Maximele vor rămâne sub 12 °C în majoritatea regiunilor, iar minimele pot coborî până la 0 °C sau chiar mai jos în depresiunile intramontane. La altitudini mari, în special în Carpații Orientali și Meridionali, se așteaptă ninsori consistente, iar bruma și înghețul timpuriu vor afecta estul și centrul țării.

Temperaturile din România vor scădea

Specialiștii explică faptul că acest val de frig este cauzat de un blocaj atmosferic în nordul Europei, care împinge mase de aer polar dinspre Rusia către centrul și sudul continentului. Ca urmare, România va resimți temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu zile reci și nopți geroase în special în zonele intramontane.

Între joi și sâmbătă, diferențele față de media climatologică vor fi de 8-12 °C, iar în unele regiuni diferența poate depăși 15 °C. În zonele de munte, stratul de zăpadă va fi consistent, în timp ce în câmpie și dealuri frigul va fi resimțit mai intens din cauza vânturilor puternice. Acestea, deși nu la fel de extreme ca pe coasta Adriaticii, vor amplifica senzația de frig în toată țara.

În Carpații Orientali și Meridionali, ninsorile vor fi abundente, iar la altitudini mari, temperaturile pot coborî până la – 6 °C. În zonele joase din est și centru, bruma și primele înghețuri sunt foarte probabile, indicând o toamnă timpurie și mai rece decât de obicei.

Meteorologii atrag atenția că acest episod este neobișnuit de sever pentru începutul lunii octombrie, fiind comparabil cu episoade rare din ultimele decenii. Totuși, după câteva zile de frig, se estimează o încălzire treptată, pe măsură ce aerul cald dinspre Atlantic va reveni în regiune.

