Tabelul traiului decent | Ce salariu ar trebui să ai pentru o viața decentă în 2025, în funcție de vârstă și de orașul în care locuiești

Costul vieții în România continuă să crească, iar diferențele dintre orașe devin tot mai vizibile. Pentru anul 2025, estimările privind veniturile necesare pentru un trai decent arată clar că bugetul lunar trebuie adaptat nu doar la vârstă și situația familială, ci și la orașul în care locuiești. Cheltuielile cu locuința, educația copiilor, sănătatea și nevoile de zi cu zi variază semnificativ între București, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov, ceea ce se reflectă direct în salariile nete recomandate.

Analiza arată că traiul decent în România urbană depinde de doi factori majori: etapa vieții și localitatea. Cluj-Napoca se dovedește a fi cel mai scump oraș, cu venituri necesare constant mai mari decât în București, iar Timișoara și Brașov rămân opțiuni mai accesibile.

Ce salariu ar trebui să ai pentru o viața decentă în 2025

Un tânăr de 20 de ani, aflat la început de drum, care locuiește încă în familie sau împarte chiria cu colegii, are nevoie de sume relativ reduse comparativ cu etapele ulterioare. În București, pragul este estimat între 2.500 și 3.000 de lei, în timp ce în Cluj-Napoca suma urcă la 2.700 – 3.300 lei. Timișoara rămâne mai accesibilă, cu un necesar de 2.300 – 2.800 lei, iar Brașovul se încadrează între 2.400 și 2.900 lei.

Situația se schimbă rapid la 25 de ani, când mulți aleg să trăiască pe cont propriu, plătind chiria din venitul personal. În acest caz, nivelul minim al traiului decent urcă în capitală la 3.500 – 4.500 lei. În Cluj-Napoca, oraș recunoscut pentru chiriile ridicate, este nevoie de 3.850 – 4.950 lei, în timp ce în Timișoara și Brașov suma variază între 3.200 – 4.400 lei.

La 30 de ani, odată cu întemeierea unei familii și apariția unui copil mic, bugetele necesare cresc considerabil. Bucureștiul cere venituri cuprinse între 5.000 și 6.500 lei pentru a acoperi cheltuielile, în timp ce în Cluj-Napoca recomandarea urcă până la 7.150 lei. Timișoara și Brașov se mențin mai jos, între 4.500 – 6.000 lei.

Trecerea la 35 de ani aduce de regulă schimbarea către o locuință mai bună, iar odată cu aceasta crește și presiunea financiară. În capitală se estimează un necesar de 6.000 – 7.500 lei, în Cluj între 6.500 și 8.250 lei, iar în Brașov și Timișoara între 5.400 și 7.200 lei.

La 40 de ani, pentru familiile cu doi copii, venitul decent trece de pragul de 7.000 lei în București și chiar de 9.000 lei în Cluj. În Timișoara și Brașov, nivelul se situează între 6.300 și 8.300 lei.

Cea mai solicitantă etapă financiară pare a fi cea de la 45 de ani, atunci când copiii ajung adolescenți și cheltuielile cu educația și întreținerea sunt la nivel maxim. Bucureștiul cere 7.500 – 9.500 lei, Clujul poate depăși chiar 10.000 lei, iar Timișoara și Brașovul se situează între 6.800 și 8.800 lei.

În jurul vârstei de 50 de ani, când copiii devin mai independenți, costurile încep să scadă. În capitală, venitul decent se situează între 6.000 și 8.000 lei, în Cluj între 6.600 și 8.600 lei, iar în restul orașelor între 5.400 și 7.500 lei. La 55 de ani, după ce copiii au plecat, accentul bugetar cade pe locuință și sănătate. Venitul recomandat variază între 5.500 – 7.700 lei, în funcție de oraș.

CE AVERE ARE SERGHEI MIZIL, DE FAPT. CE PENSIE PRIMEȘTE ȘI CÂȚI BANI A LUAT DE LA ANTENA 1 PENTRU ASIA EXPRES