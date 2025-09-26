Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres

Serghei Mizil este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România, iar o de-a lungul timpului a fost mereu în atenția publică. Cunoscut pentru stilul său excentric și lipsit de compromisuri, Serghei Mizil a trăit întotdeauna după propriile reguli. Afaceristul nu s-a uitat niciodată la bani și s-a asigurat că se bucură de viață în fiecare moment. Ce avere are, de fapt, Serghei Mizil!

Afaceristul a spus de nenumărate ori că a avut mereu noroc la bani, dar niciodată nu a alergat după ei. Nu s-a regăsit într-un stil de viață monoton, cu un program fix la birou, ci dimpotrivă, a preferat să se bucure de tot ce i-a oferit viața.

Încă de la început, Serghei Mizil a fost o persoană transparentă și i-a plăcut să spună lucrurilor pe nume. În urmă cu ceva timp, afaceristul a fost invitat într-o emisiune televizată în care a vorbit deschis despre averea sa și a mărturisit că nu a fost niciodată sărac.

”Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe că așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. (…) Niciodată nu am fost înnebunit să fac sute de milioane. Eu mi-am trăit viața.”, a spus Serghei Mizil în emisiunea lui Denise Rifai, în urmă cu ceva timp.

Pe lângă averea pe care o are, Serghei Mizil beneficiază și de o pensie din partea statului care nu este deloc mare. Afaceristul se declară dezamăgit de suma pe care o primește lunar și susține că nu s-ar fi putut descurca dacă ar fi trăit doar din aceasta.

„Pensia e foarte mică, n-are cum să mă ia și nu mai fac nimic. Cum adică ai pensie mică? Ați supunat numai nivel, nu poate să-ți ia de nea sau ce? Ce crezi tu? Tot îți ia o jumate de ea. Am 1.500. Păi ce să mai adică 1.500? 1.500 de lei? Da. Păi cât crezi că am? Atât ai tu pensie? Yes, I understand. Păi, mister, ieri am avut aici pe neamitică, Dragomir, care avea 6.000 de euro. Păi știi puțin, păi de aia, eu am urcit, eu am avut la Liga, mi se pare că am avut și 30 de mii de euro pe lună. Da, adevărat. Păi și unde am avut 30 de mii? Eu când am avut 30 de mii din bancă, m-a prins. Eu luam și mai mult să mă rămân, mama, păi de aia, n-am avut noroc.”, a spus Serghei la Dan Diaconescu Direct. „1.500 de lei îmi intră în bancă. Primesc notificare pe telefon când vin banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus.”

Serghei Mizil participă în acest sezon al emisiunii Asia Express, alături de Mara Bănică, iar prezența sa nu trece neobservată. De aici afaceristul încasează suma de 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Afaceristul se află în emisiune de trei săptămâni, drept urmare, i-a intrat în buzunar suma de 7.500 de euro.

