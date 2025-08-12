Socrul lui Serghei Mizil a îngropat 70.000 de dolari în Pădurea Băneasa, dar nu și-a mai amintit unde i-a ascuns. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu banii

Serghei Mizil a făcut dezvăluiri inedite din perioada comunistă. La un moment dat, de frică să nu ajungă în spatele gratiilor, socrul său a ascuns 70.000 de dolari în Pădurea Băneasa. Când a vrut să îi scoată, nu a mai reușit să îi găsească. Povestea este de-a dreptul incredibilă. Află, în articol, toate detaliile!

Serghei Mizil a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, în cadrul căruia a vorbit deschis despre regimul comunist. De la problemele de familie până la dezvăluiri despre Nicolae Ceaușescu, afaceristul a oferit detalii, fără ocolișuri. Printre altele, el a adus în discuție două evenimente importante – fuga lui Ion Mihai Pacepa și arestarea Generalului Eugen Luchian. La scurt timp după acestea, socrul său a ascuns o sumă uriașă de bani.

Ce s-a întâmplat cu banii ascunși de socrul lui Serghei Mizil

Serghei Mizil a povestit că, atunci când a aflat de fuga lui Ion Mihai Pacepa și de arestarea lui Eugen Luchian, socrul său s-a temut că o să ajungă în spatiile gratiilor, așa că a îngropat 70.000 de dolari în Pădurea Băneasa.

Când a vrut să îi recupereze banii, bărbatul și-a dat seama că a uitat locul în care i-a ascuns. La rândul lui, Serghei Mizil i-a căutat de nenumărate ori, însă cei 70.000 de dolari nu au mai fost găsiți nici până în astăzi.

„Socrul meu, când l-a arestat pe ăla (n.r. Eugen Lucian), a îngropat vreo 70.000 de dolari la Băneasa. De frică să nu îi ia, a ascuns banii acolo. Și nu a mai știut, a săpat jumătate din Pădurea Băneasa. Am săpat și eu, stai liniștit, ziceai că sunt la Ocolul Silvic. Nu a mai știut de ei. i-a fost frică, a zis că îi leagă pe toți. Asta a fost toată combinația”, a povestit Serghei Mizil la Dan Diaconescu Direct.

Ion Mihai Pacepa, fostul şef adjunct al Departamentului de Informaţii Externe din România şi consilier personal al preşedintelui Ceauşescu, a fugit în străinătate în iulie 1978. Considerat cel mai înalt oficial comunist care defecta în Vest, gestul său a fost văzut drept o lovitură dată regimului.

După fuga sa, au avut loc schimbări radicale în spionajul românesc. Generalul Eugen Luchian, un apropiat al lui Ion Mihai Pacepa, a fost arestat, judecat şi condamnat la 8 ani de închisoare pentru deţinere documente secrete.

