Cum a ajuns Ion Iliescu să îl „adopte” pe Mihai Bujor Sion. Serghei Mizil a dezvăluit tot adevărul!

Serghei Mizil a spus adevărul despre Mihai Bujor Sion! Acesta a fost care un frate vitreg pentru el, iar părinții săi i-au purtat de grijă. Totuși, după revoluție, a ajuns sub tutela lui Ion Iliescu. Află, în articol, cum l-a „adoptat” fostul președinte al României pe cel cunoscut drept „fiul” său!

Nina și Ion Iliescu s-au căsătorit în anul 1951, iar de atunci, cel mai mare regret pe care l-au avut a fost faptul că nu au putut să aibă un copil împreună. Fostul președinte al României mărturisit că soția lui a rămas însărcinată de 3 ori, dar toate sarcinile au fost toxice. Ulterior, cei doi și-au îndreptata atenția către Mihai Bujor Sion, tatăl vitreg al Mariei Marinescu, după ce acesta a rămas orfan.

„Chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie… Soţia mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea nu s-a mai putut”, a povestit Ion Iliescu, în urmă cu câțiva ani.

Serghei Mizil a dezvăluit cum a ajuns Ion Iliescu să îl „adopte” pe Mihai Bujor Sion

Invitat în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, Serghei Mizil a abordat acest subiect. El a mărturisit că părinții săi l-au tratat ca pe un fiu pe Mihai Bujor Sion, însă acesta s-a mutat la Ion Iliescu după revoluție.

Serghei Mizil a dat de înțeles că alegerea „fiului” fostului președinte a fost una legată de interese, ținând cont de poziția socială pe care o avea Ion Iliescu la acea vreme. Afaceristul a povestit și ce l-a deranjat la Mihai Bujor Sion.

„După revoluție, s-a mutat la Iliescu, normal că ăla a venit pe cai mari. Pe mine nu m-a deranjat că s-a mutat la Iliescu. Eu am avut niște discuții cu el și i-am zis: ‘Hai să vedem cum e cu Nicu’. Și el a zis că e acolo unde îi e locul. Nicu l-a scos din multe. Mama a avut o brichetă de la bătrânul Bujor pe care a ținut-o până a murit. Nu știu, au avut o legătură foarte strânsă. Și după, îl trimitea Iliescu și venea acasă să o tragă de limbă pe mama când era tata la pârnaie, ce se întâmplă, ce face. I-am zis: ‘Ai stat în casa aia, cu Iliescu nu ai stat niciodată, cu noi ai stat’. El s-a purtat urât și cu frate-se, l-a lăsat să moară de foame. O lepră. Deci, s-a mutat după ăla și acolo a început cu prostiile. Ăsta i-a fost caracterul. Eu în orice situație am ajuns, am fost la fel. De aia toată lumea mă iubește”, a declarat Serghei Mizil.

Serghei Mizil a mai spus că nu știe cu siguranță dacă Ion Iliescu l-a adoptat în acte pe Serghei Mizil, însă oamenii și-au împământenit această idee. De asemenea, a avut doar cuvinte de laudă la adresa părinților lui bilogici.

„Așa s-a împământenit, așa l-a făcut. Nu știu dacă l-a adoptat, eu nu am mai vorbit cu el. Ăla când mă vede, pleacă. Dacă ar vedea taică-su și maică-sa din mormânt ce a făcut el, s-ar zvârcoli. Erau niște oameni deosebiți”, a mai spus Serghei Mizil.

Citește și: Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat