Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat

De: Irina Rasoveanu 10/08/2025 | 21:19
Nina și Ion Iliescu/ Sursa foto: Profimedia

Noi detalii emoționante au ieșit la iveală după moartea lui Ion Iliescu. Soția sa, Nina, a trecut printr-o suferință enormă după pierderea celui i-a fost alături zeci de ani. Aceasta l-a vizitat la spital înainte ca el să se stingă din viață și i-a adresat o rugăminte importantă. Află, în articol, care au fost ultimele cuvinte pe care femeia i le-a spus fostului președinte al României!

La scurt timp după ce Ion Iliescu s-a stins din viață, au apărut vești triste despre soția sa, Nina Iliescu. La 95 de ani, văduva fostului șef de stat se confruntă cu probleme serioase de sănătate, însă refuză cu tărie să meargă la spital pentru investigații sau tratament. Aceasta nu a putut nici măcar să participe la înmormântarea soțului său, însă l-a vizitat la spital în perioada în care a fost internat.

Ce i-a spus Nina lui Ion Iliescu, în spital

Înainte să se stingă din viață, Ion Iliescu a stat o bună perioadă în spital, sub supraveghere medicală. Soția lui, Nina, i-a fost alături și l-a vizitat în acea perioadă. Mai mult decât atât, i-a adresat o rugăminte importantă.

Deși era conștientă că starea lui de sănătate este una precară și că își va petrece ultimele clipe pe patul de spital, Nina Iliescu l-a rugat pe fostul președinte al României să se întoarcă acasă, să îi gătească și să mai mănânce o dată împreună. De asemenea, a încercat să îl îmbărbăteze așa cum a știut ea mai bine.

Nina Iliescu a suferit enorm după ce l-a pierdut pe cel alături de care a petrecut mai bine de 70 de ani. La rândul ei, se confruntă cu probleme de sănătate și nu a putut să participe la înmormântarea soțului.

Fosta Primă Doamnă a României are stări de amețeală și dificultăți în a se deplasa singură. Totuși, soția lui Ion Iliescu a refuzat să meargă la spital și a preferat să se izoleze. Acum este monitorizată și tratată de acasă.

Mesajul transmis de fosta Primă Doamnă a României

Nina Iliescu nu a fost prezentă la funerarii, dar a transmis un mesaj emoționat pe blogul acestuia, mulțumind tuturor celor care i-au fost alături în momentele de durere și au sprijinit organizarea ceremoniei. De asemenea, și-a exprimat recunoștința față de medicii care i-au îngrijit soțul în ultimele luni de viață, apreciind eforturile și dedicarea acestora.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate (…) Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris Nina Iliescu.

