Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată

Ce s-a întâmplat cu crucea controversată de la mormântul lui Ion Iliescu? Surpriză la doar câteva ore de la înmormântarea sa! Coroana adusă de partenera sa de viață, Nina Iliescu, a atras toate privirile!

Imaginile recente de la Cimitirul Ghencea 3 din Capitală surprind o atmosferă solemnă, dar și un mormânt amenajat cu o grijă deosebită. Îmbrăcat în marmură albă, decorat cu flori proaspete și coroane impunătoare, locul unde a fost depus fostul șef de stat este supravegheat în permanență de militari, după cum prevăd regulamentele.

Ion Iliescu s-a stins din viață pe 5 august 2025, la venerabila vârstă de 95 de ani, după o lungă luptă cu o boală grea. Fostul președinte al României a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și a petrecut ultimele două luni din viață internat în secția de Terapie Intensivă a spitalului „Agrippa Ionescu”.

Pe 7 august, în cadrul unei zile de doliu național, fostul lider al statului a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Ceremonia s-a desfășurat în prezența familiei și a unui număr restrâns de apropiați. Sicriul a fost așezat pe un afet de tun, s-au tras 21 de salve de tun, iar imnul de stat a fost intonat, conform protocolului.

Ce s-a întâmplat cu crucea de la mormântul lui Ion Iliescu

La puțin timp după funerariile fostului președinte Ion Iliescu, crucea de lemn de la locul său de veci din Cimitirul Ghencea a fost înlocuită. Inițial, pe aceasta erau menționate doar numele, anul nașterii și anul morții, însă acum a fost adăugat și acronimul „INRI”, simbolul tradițional creștin care se traduce „Iisus Nazariteanul Regele Iudeilor”.

Printre coroanele impresionante care împodobesc mormântul, una a atras privirile: omagiul trimis de Nina Iliescu, soția fostului președinte, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de aproape șapte decenii.

Citește și: Ion Iliescu, singurul președinte al României care a reușit această performanță. Legătura lui cu Biserica Palatului Cotroceni