Ion Iliescu, singurul președinte al României care a reușit această performanță. Legătura lui cu Biserica Palatului Cotroceni

După moartea fostului președinte Ion Iliescu, survenită pe data de 5 august 2025 și la onorabila vârstă de 95 de ani, oamenii au început să discute din nou despre legătura sa cu credința și patrimoniul religios. Mai ales după ce s-a vehiculat informația cum că regretatul politician și-ar fi dorit să fie incinerat.

Pentru mulți, Ion Iliescu era un politician ateu, dar presa a aflat alt detaliu care spulberă acest „mister” definitiv. Potrivit MEDIAFAX, este singurul președinte român prohodit în propria biserică, ctitoria sa de suflet din cadrul complexului Cotroceni. Tot aici a avut loc și slujba de înmormântare.

Ion Iliescu și legătura lui cu Biserica Palatului Cotroceni

Se pare că, la începutul anilor ’90, președintele FSN Ion Iliescu a alocat fonduri pentru reconstruirea bisericii pe vechiul ei loc. Decizia a fost una surprinzătoare pentru mulți oameni, la acea vreme.

Proiectul de reconstrucție al bisericii a fost început în 2003, cu ajutorul familiei Cantacuzino, și a durat până în anul 2009. Acest lucru face ca Ion Iliescu să fie considerat primul ctitor al bisericii. În octombrie 2009, biserica a fost sfinţită ca lăcaş de cult şi a intrat în traseul de vizitare al Muzeului Naţional Cotroceni.

Acest loc a devenit un simbol al patrimoniului național, după ce a fost refăcută din temelii. Tot aici, în Biserica Palatului Cotroceni, Ion Iliescu a avut slujba de înmormântare, fapt ce este considerat o mare onoare.

