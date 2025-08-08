Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută. Ce profit colosal ar aduce

Ion Iliescu a încetat din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României a murit după o lungă suferință cauzată de o boală nemiloasă. Ultimele săptămâni de viață le-a petrecut la ATI, unde a fost ținut pe aparate și îngrijit cu maximă atenție de cadrele medicale. În urma lui rămâne Nina, soția sa, cu care a împărțit bune și rele timp de 70 de ani.

Întrebarea care este acum pe buzele tuturor e cine va moșteni întreaga sa avere? Ion Iliescu nu are moștenitori oficiali. Gurile din târg au speculat că averea îi va reveni „fiului de suflet” al acestuia. Dar se pare că, din toată averea deținută, vila din Primăverii ar ajunge la altcineva.

Potrivit MEDIAFAX.ro, vila din Primăverii în care cei doi au locuit ar putea fi scoasă la vânzare! Nina și Ion Iliescu au cumpărat vila în 1996 cu suma de aproximativ 7.000 de dolari. O mică avere la momentul respectiv, am putea spune, dar o sumă derizorie pentru o casă în zilele noastre. În timp, cum era și de așteptat, valoarea imobilului a crescut considerabil și acum valorează o mică avere pentru văduva regretatului președinte.

Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu

Dacă s-ar vinde întreaga proprietate în decursul acestui an, profitul experților imobiliari s-ar ridica la un incredibil 430%! Specialiștii în prețul pieței imobiliare consultați de sursa citată susțin că o locuință similară, situată în aceeași zonă, s-a tranzacționat recent pentru suma de 750.000 de euro.

Vila lui Ion Iliescu are o suprafață triplă față de locuința recent vândută. Casa în care Nina Iliescu a rămas să locuiască este compusă, de fapt, din trei apartamente, unul la parter și două la etaj, toate înconjurate de o curte generoasă.

