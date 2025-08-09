Probleme pentru Nina, după înmormântarea lui Ion Iliescu. Prin ce trece biata văduvă

Momente grele pentru Nina Iliescu, după înmormântarea soțului ei, Ion Iliescu! Se confruntă cu probleme de sănătate și este devastată de durere în aceste momente grele! Prin ce trece? Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

La scurt timp după ce fostul președinte Ion Iliescu a trecut în neființă, apar vești triste despre soția sa, Nina Iliescu. La 95 de ani, văduva fostului șef de stat se confruntă cu probleme serioase de sănătate, însă refuză cu tărie să meargă la spital pentru investigații sau tratament.

Nina Iliescu are stări de amețeală și dificultăți în a se deplasa singură. Soția lui Ion Iliescu este copleșită de durere și extrem de afectată emoțional după pierderea partenerului său de viață. În acest moment dificil, fosta Primă Doamnă pare să nu mai acorde atenție propriei sănătăți, preferând să rămână în izolare, în loc să primească ajutor medical specializat, potrivit România TV.

Mesajul transmis de Nina Iliescu

Soția lui Ion Iliescu nu a fost prezentă la funeralii, dar a transmis un mesaj emoționat pe blogul acestuia, mulțumind tuturor celor care i-au fost alături în momentele de durere și au sprijinit organizarea ceremoniei. De asemenea, și-a exprimat recunoștința față de medicii care i-au îngrijit soțul în ultimele luni de viață, apreciind eforturile și dedicarea acestora.

Nina Iliescu a avut recent cea mai grea zi din viața ei. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că Ion Iliescu și soția lui au trăit o poveste de iubire încă de pe vremea când aveau 18 ani.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate (…) Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris fosta prima doamnă.

