Serghei Mizil este unul dintre cele mai efervescente și directe persoane din peisajul monden de la noi. Cu un stil inconfundabil și o prezență explozivă, Serghei a reușit să transforme fiecare apariție publică într-un spectacol memorabil. Niciodată nu s-a ferit să își spună franc părerea despre orice subiect sau să povestească amănunte controversate despre viața lui. Recent, a fost invitat la Dan Diaconescu în direct, acolo unde a șocat audiența. Iată ce a spus prezentatorul când a văzut ce are invitatul său pe sub haine.

Serghei Mizil continuă să fie un personaj greu de ignorat în peisajul media românesc, chiar și la mulți ani de la apogeul popularității sale în televiziune. Fost om de afaceri, monden extravagant și invitat frecvent în talk-show-uri, Serghei a făcut, din nou, show la Dan Diaconescu în direct. Pe lângă subiectele abordate și franchețea de care dă dovadă de fiecare dată, fostul actor a luat prin surprindere atunci când a arătat cât este de „blindat”.

Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct, iar Dan Diaconescu a concluzionat! „Momentul de aur al televiziunii post-decembriste”

După lungi discuții de la teme politice la amintiri din perioada comunismului, Serghei Mizil și Dan Diaconescu au uimit audiența cu un moment neașteptat. Celebrul om de afaceri s-a dezbrăcat în direct și le-a arătat telespectatorilor că este conectat la un aparat.

„Chemați-vă rudele, vecinii și prietenii, facem acum prim plan pe Serghei Mizil. Momentul de aur al televiziunii post-decembriste. Doamnelor și domnilor, Serghei Mizil în toată splendoarea sa! Inteligența artificială, până acum nu l-ați văzut pe el” , spune Dan Diaconescu.

După cele șase ore de discuții în direct, Serghei Mizil a ținut să glumească pe tema faptului că a fost mai acid în unele situații. Așadar, a găsit repede soluția ca oamenii să nu îl critice. „Sunt conectat la inteligența artificială și nu poate să mă aresteze nimeni, nu poate să mă încurce pentru că am aici imprimat totul. Tot ce am vorbit, nu am vorbit eu. Am fost pus de inteligența artificială. Nu puteți să vă luați de mine. Mi-ați închis degeaba Facebook-ul pentru că nu vorbesc eu, vorbesc roboții din mine”, susține Serghei Mizil în cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu.

Prezentatorul rămâne mut de uimire în momentul în care Serghei Mizil arată toată aparatura pe care o purta. „Deci inteligența artificială a ajuns până aici”, concluzionează Dan Diaconescu.

