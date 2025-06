Ce pensie are Serghei Mizil. Nimeni nu se aștepta să fie așa mică: „N-am avut noroc”

Într-o ediție recentă a emisiunii moderate de Dan Diaconescu, Serghei Mizil, a făcut declarații incendiare! Iată ce pensie are acesta!

Deși numele său a fost deseori asociat cu luxul, excentricitatea și venituri generoase în perioada sa de glorie, prezentul este marcat de un contrast puternic. Serghei Mizil, cunoscut pentru opiniile sale tranșante și aparițiile televizate pline de umor acid, pare astăzi prins într-o realitate în care veniturile lunare nu-i mai oferă același confort financiar. Aflat în pragul vârstei de pensionare completă, Mizil afirmă că statul nu îl recompensează pe măsura contribuțiilor și a implicării sale în viața publică.

Într-un context în care se vorbește intens despre sustenabilitatea sistemului de pensii și despre inechitățile dintre pensiile speciale și cele obișnuite, situația lui Mizil readuce în discuție discrepanțele flagrante care persistă în România. Cu o pensie care abia depășește pragul minim garantat, fostul afacerist susține că sumele primite lunar nu acoperă nici măcar cheltuielile de bază, cu atât mai puțin tratamentele medicale sau alte nevoi personale.

Fost personaj controversat al vieții publice și o figură cunoscută în peisajul media românesc, Serghei Mizil se declară profund dezamăgit de suma pe care o primește lunar din partea statului român sub forma pensiei. Deși a fost implicat în numeroase afaceri, apariții televizate și a avut o viață trăită la cote maxime, prezentul pare să nu reflecte trecutul tumultuos și prosper.

„Eu lupt la matineu seara, nu mai lupt, că sunt obosit de băutură. Păi nu mă dă la matineu, adică la prima oară, știi că era prima oară la matineu. Nu știe nimeni ce a semnat, dar presupunem că asta. Nu, a semnat să le dăm bani, să le dăm în continuare, să le dăm tot. Dacă au vrut băieții cu banane să dăm bani lu Zelenski, să dea bani lu Zelenski. Adică ar trebui să dea bani lu Zelenski doar aia șase milioane, nu? Care au votat pe Nicușor. Păi de ce îți dau eu? Că eu nu vreau să dau. Bine, știu acum, dar acum că nu are cum.

Pensia e foarte mică, n-are cum să mă ia și nu mai fac nimic. Cum adică ai pensie mică? Ați supunat numai nivel, nu poate să-ți ia de nea sau ce? Ce crezi tu? Tot îți ia o jumate de ea. Am 1.500. Păi ce să mai adică 1.500? 1.500 de lei? Da. Păi cât crezi că am? Atât ai tu pensie? Yes, I understand. Păi, mister, ieri am avut aici pe neamitică, Dragomir, care avea 6.000 de euro. Păi știi puțin, păi de aia, eu am urcit, eu am avut la Liga, mi se pare că am avut și 30 de mii de euro pe lună. Da, adevărat. Păi și unde am avut 30 de mii? Eu când am avut 30 de mii din bancă, m-a prins. Eu luam și mai mult să mă rămân, mama, păi de aia, n-am avut noroc.”, a spus Serghei la Dan Diaconescu Direct.