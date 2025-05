Acuzații șoc: ”Nicușor pare modest, dar e foarte bogat”. Dezvăluiri uluitoare despre relația președintelui cu Mirabela + salariul încasat la Renault

Într-o ediție recentă a emisiunii moderate de Dan Diaconescu, aflată din nou în centrul atenției publice, invitatul principal, analistul politic Cozmin Gușă, a lansat o serie de afirmații care au stârnit controverse și dezbateri în mediul politic și în rândul opiniei publice.

O serie de acuzații și insinuări incendiare circulă în spațiul public, vizându-l pe Nicușor Dan și pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Într-un val de suspiciuni legate de avere, transparență și posibile modificări legislative cu dedicație, mai multe voci pun sub semnul întrebării motivele reale din spatele unor decizii aparent formale.

Căsătoria lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru, în sine un eveniment personal, pare să capete dimensiuni instituționale. În timp ce opinia publică și presa investigativă încearcă să înțeleagă corectitudinea întregului tablou, Curtea Constituțională și autoritățile fiscale sunt presate să dovedească că principiile de transparență nu sunt negociabile, indiferent de poziția socială sau de legăturile de familie.

Mai mult, în spațiul public a fost readusă în discuție o petiție către Curtea Constituțională prin care se cerea declararea ca neconstituțională a obligației de a depune declarația de avere și de către soțul sau soția unui demnitar. Aparent, petiția a fost semnată de un „anonim”, iar unii analiști și comentatori speculează că această mișcare ar avea legătură directă cu planurile de nuntă ale lui Nicușor Dan, programată în vara acestui an, cu scopul de a evita includerea averii Mirabelei în declarația oficială a edilului.

„Un anonim. Un anonim. Deci nu vreun fost politician. Un anonim. Nu tu, nu eu, nu… Un anonim. Scrie acolo că nu e constituțional ca să apară declarația de avere să fie cerută a soțului sau soției demnitarului. Bă, zic ce șpârlă vor să bage ăștia. Am căutat pe ăla pe internet. Cel care petiționase CCR-ul. Era nobody. Nimeni. Era o dată despre el. L-am găsit eu. Poate sunt. Îmi cer scuze dacă e vreo celebritate. Dar eu l-am găsit. Și zic, nu poate să facă asta, totuși, dacă n-apărea știrea, poate că ar fi făcut-o. Bă, dar dacă apare știrea, nu fac ăștia de la CCR după ce necazuri au, Doamne ferește. Dar mai stat eu așa, și pe la opt, băi, zic, să vezi că ăștia o să o facă, pentru că Nicușor Dan a zis că se însoară cu Mirabela.

Aia are bani mulți pe numele ei. Mulți! Mulți! Nici nu-ți închipui. Și ca să nu fie obligată să îi declare, ăștia trebuie să dea o lege că ăștia se căsătoresc acum în iulie, cred că, fac nunta. Și ea nu va mai fi obligată să depună declarație de avere. Și am stat așa, toată ziua, cu gândul ăsta, pe la întâlniri, pe la… Și când am terminat întâlnirile și eram pe drum, mai aveam mult de până acasă, apare bomba. Și au avut curaj. Și după aia am refăcut filmul, Dane. Deci această decizie a CCR trebuie să se numească decizia Mirabela. Da, corect. Deci, decizia Mirabela, pentru că îți explic cum vrei, din stânga, în dreapta, de sus, în jos, nu aveau altă motivație ca să dea o asemenea aberație.

Și tu ai fost politician. Și eu am fost politician. Eu am avut declarație de avere până acolo o lună, pentru că am fost și președinte de federație și ne-am obligat să punem și noi declarații de avere. Și nu m-a deranjat niciodată să trec în declarația de avere ceea ce e pe numele soției și dacă ar fi numai ale ei. Așa e legea. Și ale copiilor. Da? Am trecut tot timpul. Banii pe care iau ei, ce cadouri au primit pentru că așa lumea te poate verifica dacă prin funcția de politician pe care o ai sau prin funcția publică nu faci trafic de influență sau nu devii corupt și primești cadouri de la unii la care le dai aprobări, îi ajuți în calitate de politician pe autoritate.”, a spus Cozmin Gușă la emisiunea moderată de Dan Diaconescu.