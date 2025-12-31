BANC | La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce îți place mai mult: petrecerea de Revelion sau să te culci cu nevastă-ta?

– Hmmm! Sincer, îmi place mai mult petrecerea de Revelion.

– Cum așa, Bulă?

– Se întâmplă mai des!

Alte bancuri savuroase

Bulă la școală

La școală, profesoara îi întreabă pe copii ce meserie au părinții lor.

– Ionel, tatăl tău ce face?

– Tatăl meu e medic.

– Bravo! Dar tu, Maria?

– Tatăl meu e avocat.

Ajunge și la Bulă:

– Bulă, tatăl tău ce face?

Bulă se gândește puțin și zice:

– Tatăl meu se uită pe geam.

Profesoara, mirată:

– Cum adică se uită pe geam?

– Păi da… când plec dimineața la școală, se uită pe geam să vadă dacă mai vin înapoi.

Bulă și testul surpriză

Profesoara anunță un test surpriză. Toți copiii scot foi, doar Bulă stă liniștit.

– Bulă, de ce nu scrii nimic?

– Păi mă gândesc.

După 10 minute, profesoara se apropie iar:

– Bulă, tot nimic?

– Ba da, m-am hotărât!

– Și de ce nu scrii?

– Pentru că nu vreau să stric un răspuns perfect cu o întrebare greșită.

