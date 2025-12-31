Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 31 decembrie 2025. Cât costă 1 euro de Revelion

Curs valutar BNR, 31 decembrie 2025. Cât costă 1 euro de Revelion

De: Irina Vlad 31/12/2025 | 06:20
Curs valutar BNR, 31 decembrie 2025. Cât costă 1 euro de Revelion
Curs valutar / Sursă foto: Pixabay

Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru pentru principalele valute din data de 31 decembrie 2025, începând cu ora 13:00. Până atunci, valorile de referință valabile rămân cele de marți, 30 decembrie. 

Marți, 30 decembrie, Euro a înregistrat o creștere de 0,0043 lei față de ziua anterioară, fiind cotat la 5.0963 lei, în timp ce Dolarul American a crescut cu 0.0051 lei, ajungând la 4.3286 lei.

Curs BNR 30 decembrie 2025

EUR – Euro. 5.0920.
USD – Dolar American. 4.3235.
GBP – Lira Sterlina. 5.8401.
CHF – Franc Elvetian. 5.4794.
CAD – Dolar Canadian. 3.1599.
BGN – Leva Bulgareasca. 2.6035.
TRY – Lira Turceasca. 0.1007.

SEK – Coroana Suedeza0.4713
NOK – Coroana Norvegiana0.4313
DKK – Coroana Daneza0.6823
HUF – 100 Forint Maghiar1.3195
AUD – Dolar Australian2.9036
CZK – Coroana Ceha0.2101

