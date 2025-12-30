Acasă » Știri » Sport » Scandal monstru cu Gigi Becali, în altarul bisericii! Un călugăr l-a înfruntat, după ce a avut o dorință nepotrivită

Scandal monstru cu Gigi Becali, în altarul bisericii! Un călugăr l-a înfruntat, după ce a avut o dorință nepotrivită

De: Irina Vlad 30/12/2025 | 15:40
Gigi Becali / sursă foto: Profimedia

A fost scandal monstru între Gigi Becali și fostul călugăr Iustin Deică de la Mănăstirea Cernica. Cei doi au ajuns să se certe până și în altarul bisericii. Parcă sfidând pe cei care așteptau la rând să se împărtășească, finanțatorul FCSB ar fi cerut să fie împărtășit în altar. 

A fost mare scandal la Mănăstirea Cernica. Potrivit mărturiilor fostului călugăr Iustin Deică, patronul FCSB ar fi sfidat regulie bisericești, dar și oamenii care așteptau la rând, și ar fi cerut să fie împărtășit în Sfântul altar, lucru care este interzis și acceptat doar în cazul fețelor bisericești.

Gigi Becali ar fi sfidat legile bisericești

Gigi Becali ar fi venit chitit să se împărtășească în altar, sub pretextul că ar fi primit dezlegare de la Patriarhul Daniel să se împărtășească oriunde, oricând și oricum. Întâmplarea ar fi avut loc în urmă cu un an. Fostul călugăr Iustin Deică a mărturisit că el a fost singurul dintre toți călugării care s-a împotrivit acestei practici neortodoxe.

Acest dialog s-a purtat între mine și binecunoscutului Gigi Becali acum un an de zile, dar e foarte important să știți contextul acestei conversații. Gigi Becali nu știu cum a făcut, cum a reușit, că l-a convins pe Patriarhul Daniel – parcă e greu de ghicit cum a reușit (n.r. aluzie la faptul că i-a dat bani) – l-a convins pe Patriarh și l-a chemat el însuși în Sfântul Altar și l-a împărtășit.

Nu numai că Patriarhul l-a împărtășit în Sfântul Altar, dar a obținut și o binecuvântare generală să se împărtășească oricând și oriunde, la orice biserică, la orice mănăstire, să se împărtășească pentru că el e Gigi Becali, nu-i așa”, spune ironic călugărul Iustin Deică pe TikTok.

Gigi Becali
Gigi Becali la inaugurarea Catedralei Neamului din București.

La un moment dat călugărul și-a făcut curaj și l-a abordat pe Gigi Becali. Ulterior, călugărul Iustin a fost exclus din biserică pentru că s-a opus canonizării părintelui Dumitru Stăniloaie.

„Și Becali evident că a venit la Mănăstirea Cernica cu astfel de apucături și eu m-am opus. Când vine vorba despre doctrină, despre învățătura de credință, eu nu fac absolut nicio concesie. L-am înfruntat pur și simpu. I-am spus că nu are voie să se împărtășească în Sfântul altar. Aproape că l-am luat de mână și i-am spus să meargă să se împărtășească alături de ceilalți credincioși.

Nu vă zic cu preoții ce scandal am avut, că au sărit la mine că ce treabă am eu, că cine sunt eu? Și Becali la fel mă lua: cine ești tu? Ești un amărât de diacon? Cum îți permiți tu?”, a mai spus călugărul.

Ulterior, după ce s-a jurat că nu va mai călca la Mănăstirea Cernica, Becali s-a întors și și-a cerut iertare în fața călugărului Iustin.

”Ulterior, a venit în Sfântul Altar și și-a cerut iertare, l-am iertat din toată inima, dar nu merita iertare pentru că, pe data de 4 octombrie, când am intervenit să combat ereziile și apucăturile ecumeniste ale lui Stăniloae (n.r. un preot canonizat, chiar dacă a fost apropiat de Mișcarea Legionară), ce credeți? El era în Sfântul Altar cu patriarhul.

Eu am vrut să fac aceste postări nu ca să mă răzbun pe Becali, pentru că l-am iertat din toată inima, dar eu am vrut să fac aceste postări în contextul în care patriarhul acesta – e greu să spun că e patriarh – m-a caterisit, m-a exclus din monahism și mi-a interzis să mai port această haină pe care încă o am pe mine pentru că am îndrăznit… că cine sunt eu, domnule, să demasc ereziile și apucăturile ecumeniste ale Stăniloae?”, a mai povestit călugărul Iustin Deică.

Ce pensie colosală încasează Gigi Becali de la statul român? ”Pentru ce îmi dați atâția bani?”

Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi

