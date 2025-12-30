Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până în Asia

Dacă îți place să te aventurezi prin Europa la volanul propriei mașini, e timpul să te pregătești pentru o excursie uimitoare. Dacă vrei ceva inedit, alege ruta E40. Autostrada se întinde pe o distanță de peste 8.000 de kilometri și trece prin 10 țări diferite.

E40 este cel mai lung drum din Europa și măsoară oficial 8.500 de kilometri. Începe în Calais, Franța, și se termină în Ridder, Kazahstan, lângă granițele cu Rusia și China. Călătoria completă ar dura aproximativ 54 de zile. Astfel, poți să traversezi Franța, Belgia, Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Kârgâzstan, scrie Express.

Care e cel mai lung drum din lume?

Ruta E40 face parte din sistemul internațional E-road, coordonat de Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE), care include și tronsoane situate în afara Europei geografice.

Impresionantul traseu însumează o rețea de autostrăzi și drumuri naționale legate între ele în fiecare țară. În acest mod poți descoperi o mare varietate de peisaje, de la trecători montane până la orașe importante și câmpii largi.

E40 face parte din rețeaua internațională de drumuri stabilită de Comisia Economică pentru Europa a ONU (UNECE) și este recunoscut și de Uniunea Europeană, oferind o conexiune est-vest esențială prin continent.

Călătorii, sfătuiți să evite un anumit traseu

Traseul său prin Ucraina, de la granița cu Polonia, lângă Krakovets, până la granița cu Rusia, lângă Izvaryne, a fost odată un segment popular, dar din cauza conflictului continuu și a preocupărilor legate de siguranță, călătorii sunt îndemnați să evite acea secțiune a traseului.

A existat odată și un plan de construire a unei căi navigabile E40, un canal de transport maritim conceput să conecteze Marea Baltică și Marea Neagră și să promoveze comerțul dintre Polonia, Belarus și Ucraina.

Ideea a fost abandonată din cauza îngrijorărilor de mediu, a posibilelor daune aduse biodiversității și a riscului legat de materialul radioactiv încă prezent în zonă, rezultat în urma dezastrului de la Cernobîl.

