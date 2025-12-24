Acasă » Știri » Știri externe » Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau Revelion

Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau Revelion

De: Daniel Matei 24/12/2025 | 22:50
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau Revelion
Sursa foto: Profimedia

Venirea sărbătorilor de iarnă înseamnă concediu pentru multe persoane, iar cei cărora le place iarna caută în fiecare an să caute stațiuni montane pentru a petrece Crăciunul și Revelionul.

Din păcate, însă, de cele mai multe ori, stațiunile de la munte, mai ales cele unde turiștii pot merge să schieze, sunt destul de scumpe, astfel că o vacanță de câteva zile într-o astfel de destinație pentru o familie poate ajunge la sume destul de mari.

Dar, din fericire, există și unele destinații mai ieftine și destul de apropiate de România, unele fiind uneori chiar mai ieftine decât destinațiile românești.

Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa

Costul unei vacanțe la schi poate crește vertiginos atunci când combini costul închirierii echipamentului, al abonamentelor la teleschi, al zborurilor și al cazării. Adăugați băuturile après-ski și mâncarea de pe pârtii și puteți plăti cu ușurință o sumă de patru cifre pentru o vacanță de iarnă.

Cu toate acestea, conform unui nou studiu publicat săptămâna aceasta, există o țară europeană în care costurile pentru o vacanță de iarnă sunt ceva mai mici. O serie de stațiuni italiene au intrat din nou în top zece stațiuni de schi cu cele mai bune prețuri din Europa, atât pentru adulți, cât și pentru vacanțe în familie, în raportul anual al stațiunilor de schi Post Office Travel Money, scrie MSN.

Bardonecchia, în nord-vestul țării, a fost numită cea mai ieftină dintre toate cele 32 de stațiuni analizate dintre destinațiile pentru adulți, în timp ce Passo Tonale, în regiunea Trentino, și-a asigurat primul loc în clasamentul stațiunilor de schi pentru familii pentru al doilea an consecutiv.

Studiul a comparat prețul abonamentelor de schi, echipamentului de schi, taxelor, alimentelor și băuturilor pentru a calcula cât ar costa o săptămână de cazare în fiecare stațiune.

O excursie la Passo Tonale ar costa puțin peste 2.000 de euro, ceea ce reprezintă jumătate din prețul celei mai scumpe stațiuni analizate, Saalbach din Austria, unde un sejur de o săptămână ar putea costa schiorii peste 4.000 de euro.

Passo Tonale a ocupat totuși primul loc, în ciuda unei creșteri a prețurilor de 14,4% față de anul precedent, peste medie în comparație cu alte locații. Cealaltă stațiune ieftină din Italia, Bardonecchia, a înregistrat o creștere a prețurilor cu 10,5%, dar chiar și așa rămâne destul de ieftină.

Poate surprinzător, destinațiile din Scandinavia, considerate în mod tradițional scumpe, s-au clasat, de asemenea, în topul primelor zece destinații cu cele mai bune prețuri pentru schi în familie.

